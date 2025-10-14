La costura es en realidad un oficio muy antiguo que se fue desarrollando con el paso del tiempo y que tradicionalmente han venido desempeñando las mujeres.
Carlos Vives emocionó en Lima con un homenaje a la música peruana
En un concierto cargado de sentimiento, el artista colombiano interpretó “Y se llama Perú” y pidió mantener viva la herencia criolla como símbolo de unión nacional.Sociedad14/10/2025
La noche del 10 de octubre de 2025, el público limeño experimentó una profunda emoción cuando Carlos Vives, uno de los referentes de la música latina, rindió homenaje a la cultura peruana durante su concierto en Costa 21. En un contexto político marcado por la división, el artista colombiano eligió la música como puente de unión, interpretando el emblemático tema ‘Y se llama Perú’ y resaltando la importancia de la herencia musical que tiene nuestro país.
Carlos Vives rinde homenaje a la música peruana en Lima
Durante su presentación en Lima, Carlos Vives repasó sus éxitos más reconocidos y dedicó un espacio especial a la música peruana. El momento más significativo de la noche llegó cuando, tras referirse a la coyuntura política del país, el cantante expresó: “Mientras la política nos desune, la música nos une”, una declaración recibida con aplausos y vítores.
A continuación, Vives sorprendió al público al entonar las primeras estrofas de ‘Y se llama Perú’, la canción compuesta por Augusto Polo Campos y popularizada por el ‘Zambo’ Cavero. La interpretación se transformó en un homenaje a la identidad nacional, con el público coreando la letra y generando una atmósfera de orgullo y reconocimiento a la música criolla.
En ese contexto, el artista colombiano manifestó su admiración por Cavero con una frase que marcó la velada: “Si vuelvo a nacer, quiero ser el ‘Zambo’ Cavero”. Vives añadió que deseaba cantar la canción “como Dios manda” y animó a los asistentes a seguir promoviendo la música peruana. “No olviden esa música, enséñesela a los jóvenes. ¿Yo fui bien criado, no? Bueno, entonces, póngame de ejemplo: ‘Carlos Vives oía al Zambo’. Tienen que oír a Chabuca, a Eva, a (Susana) Baca y tienen que oír a mi amigo Gian Marco”, exhortó el cantante.
La reacción del público fue inmediata y entusiasta, acompañando a Vives en el coro de la canción y consolidando el homenaje como uno de los puntos más altos del concierto. El artista insistió en la importancia de mantener viva la tradición musical peruana, especialmente en tiempos de polarización política.
Proyección internacional de Carlos Vives
Previo a su actuación en Costa 21, Carlos Vives sostuvo un encuentro con el cantautor peruano Marco Romero, quien compartió detalles de la reunión. Romero relató que conversaron sobre música, folclore y la fusión de estilos, además de interpretar juntos temas tradicionales como ‘Cada domingo a las 12 después de la misa’, obra de Augusto Polo Campos e interpretada por el ‘Zambo’ Cavero. El artista peruano destacó la admiración de Vives por la música y la gastronomía local, y mencionó que el colombiano elogió su versión de ‘Fruta Fresca’, calificando el intercambio como un honor.
En la reunión también participaron Deyvis Orosco y Cielo Torres, quienes se sumaron a la celebración musical. Este tipo de encuentros refuerza la conexión de Vives con la escena artística peruana y su interés por la diversidad cultural del país.
La gira ‘El rock de mi pueblo vive’, que llevó a Vives a Lima, tiene como objetivo resaltar la identidad hispanoamericana y promover la unión cultural a través de la música. El artista, con más de tres décadas de trayectoria, ha sido reconocido por fusionar el vallenato con ritmos modernos, lo que le ha permitido mantenerse vigente y recibir múltiples nominaciones internacionales, como las tres obtenidas en los Premios Lo Nuestro 2025.
En el plano internacional, la proyección de Carlos Vives continúa en ascenso. El colombiano encabezará la interpretación de ‘Somos más’, una de las canciones oficiales del Mundial FIFA 2026, junto a Emilia, Wisin y Xavi. Esta colaboración, que será presentada durante la gala de los Premios Billboard, representa un nuevo hito en la carrera del artista, al participar en la banda sonora oficial de un Mundial a través de una cadena televisiva.
La reciente colaboración de Vives con Bomba Estéreo en el tema ‘La Samaria’, que rinde homenaje a Santa Marta, su ciudad natal, también ha sido destacada como parte de su aporte a la música latina y su capacidad para celebrar las raíces y la identidad caribeña.
Al finalizar su concierto en Lima, Carlos Vives dejó un mensaje dirigido a las nuevas generaciones, subrayando la importancia de preservar y transmitir la riqueza de la música peruana como parte esencial de la identidad cultural del país.
Los precios en el mercado San Miguel: frutas, verduras y productos de estación
Zanahorias, cebollas y choclos mantienen valores estables, mientras que palta, mango y uvas importadas encabezan la lista de lo más caro.
Día de la Madre con meriendas, clases de zumba, concurso de baile y otras actividadesSociedad13/10/2025
Los puntos designados son los CIC's de Asunción, Bicentenario, Sta. Cecilia y Solidaridad. Habrá bingo, meriendas, clases de zumba, jornadas saludables, concursos de bailes y mucho más.
“Varones Unidos”, la agrupación que fundó el acusado del doble femicidio y el secuestro de su hijo en CórdobaSociedad13/10/2025
La organización promueve discursos de odio contra el feminismo y la igualdad de género.
Martín Guzmán felicitó a su director de tesis por el Nobel de Economía
Peter Howitt recibió el Premio Nobel 2025 por sus investigaciones sobre crecimiento y política monetaria, mientras Guzmán lo recuerda como “fantástico” en su formación doctoral.
El Parque Bicentenario de Salta será sede del 5° Desafío MTB para recaudar fondos para el Hospital Materno Infantil. Distancias, fechas y objetivos del evento.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.