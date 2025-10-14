Más que paz, una tregua: el análisis de una especialista

Carolina Romano Buryaile analizó el reciente alto el fuego entre Israel y Hamas. Advirtió que el pacto tiene avances, pero también “riesgos y debilidades” que podrían volver a desatar la violencia.

El Mundo14/10/2025Ivana Chañi

La docente y licenciada en Relaciones Internacionales Carolina Romano Buryaile analizó el reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, que incluyó el intercambio de rehenes y presos palestinos. Si bien destacó que el proceso “ofrece una oportunidad significativa para aliviar la crisis humanitaria”, consideró que “parece más una tregua que un acuerdo de paz completo”.

En diálogo con Aries, Romano Buryaile explicó que el entendimiento, mediado por Qatar y Turquía, avanza por etapas. “Se ha cumplido la primera fase, que fue el canje de 20 rehenes vivos por unos 2.000 presos palestinos, pero lo que sigue es mucho más complejo: la desmilitarización de Hamas y el control de Gaza”, indicó.

La especialista subrayó que el conflicto aún enfrenta posturas muy alejadas. “Israel pretende un desarme completo de Hamas, y eso es un punto crítico. Hay incentivos contrapuestos muy fuertes”, remarcó.

