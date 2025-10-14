Tres carabineros murieron y 15 miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos tras la explosión y el derrumbe de una casa de campo en Caste D'Azzano, provincia de Verona (Italia).
Medio Oriente: La intervención de Trump refuerza la influencia y legitimidad internacional de EE.UU.
La licenciada en Relaciones Internacionales, Carolina Romano Buryaile, analizó la influencia de Washington en el nuevo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.El Mundo14/10/2025Ivana Chañi
La docente universitaria y licenciada en Relaciones Internacionales Carolina Romano Buryaile afirmó que Estados Unidos vuelve a ocupar un papel clave en Medio Oriente, a partir de su intervención en las negociaciones que condujeron al reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.
“Estados Unidos es un actor central en Oriente Medio. Tiene ventajas diplomáticas, fuerza y poder. Esta intervención le conviene porque refuerza su influencia y mejora su legitimidad internacional”, explicó la especialista en diálogo con Aries.
Romano destacó especialmente la figura del presidente estadounidense Donald Trump, quien impulsó las últimas gestiones diplomáticas. “El símbolo de su visita a Israel y su discurso ante el Parlamento israelí muestran su intención de consolidar el apoyo a Netanyahu y fortalecer la posición estadounidense en la región”, sostuvo.
La analista recordó que Trump ya había protagonizado un papel similar en 2020, cuando promovió los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes. “Aquel fue un paquete pragmático de incentivos económicos y militares. Lo de ahora es una continuación de esa estrategia”, indicó.
Romano también vinculó la actual política exterior estadounidense con la búsqueda de estabilidad en un contexto global de tensiones. “Para Washington, mantener influencia en Medio Oriente es una cuestión geopolítica y económica. Le permite conservar su rol de mediador y proteger sus intereses en materia de seguridad y energía”, explicó.
Finalmente, la especialista señaló que el protagonismo de Trump “no es solo simbólico”. “Estados Unidos necesita mostrar resultados concretos en su política internacional, y un alto al fuego en Gaza es una carta fuerte, aunque todavía frágil”, concluyó.
El organismo urgió a destinar $20.000 millones en los próximos tres años para que la vida sea viable en el territorio, y señaló que se deben remover unos 55 millones de toneladas de escombros generados por dos años de guerra.
El jefe del Ejecutivo español recalcado que lo que se ha conseguido ahora es un alto el fuego y hay que consolidarlo para llegar a la paz definitiva.
Mueren cinco palestinos en ataques del Ejército de Israel en Gaza pese al acuerdo de alto el fuegoEl Mundo14/10/2025
Israel afirma que estas personas "cruzaron la 'línea amarilla'" en la Franja y Hamás denuncia una violación del pacto.
Más que paz, una tregua: el análisis de una especialista
Carolina Romano Buryaile analizó el reciente alto el fuego entre Israel y Hamas. Advirtió que el pacto tiene avances, pero también “riesgos y debilidades” que podrían volver a desatar la violencia.
La ONU informó la entrada de 190.000 toneladas de suministros y registra 310.000 desplazamientos internos.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.