Medio Oriente: La intervención de Trump refuerza la influencia y legitimidad internacional de EE.UU.

La docente universitaria y licenciada en Relaciones Internacionales Carolina Romano Buryaile afirmó que Estados Unidos vuelve a ocupar un papel clave en Medio Oriente, a partir de su intervención en las negociaciones que condujeron al reciente acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas.

“Estados Unidos es un actor central en Oriente Medio. Tiene ventajas diplomáticas, fuerza y poder. Esta intervención le conviene porque refuerza su influencia y mejora su legitimidad internacional”, explicó la especialista en diálogo con Aries.

Romano destacó especialmente la figura del presidente estadounidense Donald Trump, quien impulsó las últimas gestiones diplomáticas. “El símbolo de su visita a Israel y su discurso ante el Parlamento israelí muestran su intención de consolidar el apoyo a Netanyahu y fortalecer la posición estadounidense en la región”, sostuvo.

La analista recordó que Trump ya había protagonizado un papel similar en 2020, cuando promovió los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios países árabes. “Aquel fue un paquete pragmático de incentivos económicos y militares. Lo de ahora es una continuación de esa estrategia”, indicó.

Romano también vinculó la actual política exterior estadounidense con la búsqueda de estabilidad en un contexto global de tensiones. “Para Washington, mantener influencia en Medio Oriente es una cuestión geopolítica y económica. Le permite conservar su rol de mediador y proteger sus intereses en materia de seguridad y energía”, explicó.

Finalmente, la especialista señaló que el protagonismo de Trump “no es solo simbólico”. “Estados Unidos necesita mostrar resultados concretos en su política internacional, y un alto al fuego en Gaza es una carta fuerte, aunque todavía frágil”, concluyó.