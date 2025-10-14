Mayoraz advirtió a Estrada: “Los fueros no son un amparo para evitar la Justicia”

El diputado nacional por Santa Fe de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz, advirtió que sería “una señal muy negativa” que la Cámara Baja no avance con el tratamiento del pedido de desafuero del legislador salteño Emiliano Estrada, requerido por la Justicia provincial.

“Si no se trata este tema y no se resuelve, la sensación de impunidad que quedaría sería notoria, porque si la persona no va y no la desaforan, se termina el proceso penal”, expresó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en declaraciones a Aries.

Mayoraz explicó que el diputado Estrada fue citado a una audiencia imputativa y que su ausencia impide que la causa avance. “Si no hay audiencia imputativa, el fiscal no puede seguir la investigación. Es clave que este paso se dé”, subrayó.

El legislador libertario también reiteró que los fueros parlamentarios no son un amparo para evitar la acción judicial, sino una garantía contra eventuales persecuciones arbitrarias. “Los fueros no nos hacen ciudadanos por encima de la ley. Si Estrada se considera inocente o perseguido injustamente, justamente tiene el proceso penal para ejercer su defensa”, afirmó.

En cuanto al procedimiento, Mayoraz explicó que la comisión escuchará al diputado Estrada —si decide presentarse— o a algún legislador que lo represente, como el diputado Rodolfo Tailhade, quien ya defendió su caso en el recinto. “Queremos analizar todas las pruebas remitidas por el tribunal y definir una posición. La ley no admite variantes: o se aceptan los pedidos de la Justicia y se levantan los fueros, o se rechazan y la causa no puede avanzar más”, aclaró.

Por último, el diputado libertario destacó que La Libertad Avanza busca terminar con los privilegios dentro de la política. “Si realmente queremos una República transparente, no podemos permitir que los fueros se usen para esconderse de la Justicia”, concluyó.