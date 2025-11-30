Milei: “La boleta única es el mayor shock de productividad contra el riesgo kuka”

El presidente Javier Milei volvió a referirse a la reforma electoral y, a través de un posteo publicado este sábado en su cuenta de X, sostuvo que “la boleta única papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina al bajar el riesgo kuka”.

Según explicó, la reflexión surgió mientras repasaba la evolución de la representación legislativa de La Libertad Avanza, que pasó de 2 bancas en 2021 a 94 diputados en la actualidad, un crecimiento que el mandatario utilizó como punto de partida para insistir en la necesidad de avanzar con cambios en el sistema electoral.