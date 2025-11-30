Un escándalo se desató tras un evento en el Congreso convocado por la diputada del PRO, Marilú Quiroz, sobre el control de vacunas. Allí se presentó a "José Daniel Fabián" como víctima de la vacuna AstraZeneca, alegando "secuelas" como la magnetización de su piel.
Milei: “La boleta única es el mayor shock de productividad contra el riesgo kuka”
El presidente Javier Milei afirmó en X que la boleta única papel reduciría “el riesgo kuka” y generaría un salto de productividad institucional.Política30/11/2025Ivana Chañi
El presidente Javier Milei volvió a referirse a la reforma electoral y, a través de un posteo publicado este sábado en su cuenta de X, sostuvo que “la boleta única papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina al bajar el riesgo kuka”.
Según explicó, la reflexión surgió mientras repasaba la evolución de la representación legislativa de La Libertad Avanza, que pasó de 2 bancas en 2021 a 94 diputados en la actualidad, un crecimiento que el mandatario utilizó como punto de partida para insistir en la necesidad de avanzar con cambios en el sistema electoral.
Estaba trabajando con un Ministro y al repasar la evolución de la Cámara de Diputados, pasando de 2 bancas (2021) a sólo por ahora 94, me dejó una reflexión:— Javier Milei (@JMilei) November 29, 2025
"La boleta única papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina al bajar el riesgo kuka".
D’Elía explotó contra Máximo Kirchner: “No deshonres la memoria de tu viejo”
El dirigente social Luis D’Elía lanzó un duro posteo en X en el que acusó a Máximo Kirchner de boicotear al gobernador Axel Kicillof y de poner en riesgo el presupuesto y el endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires.
Tras años de hegemonía, el peronismo ya no domina ni Diputados ni el Senado
La analista política Luciana Barros Ruiz explicó que, por primera vez desde 1983, el bloque justicialista del Senado deja de ser un espacio monolítico y comienza a perder integrantes hacia fuerzas provinciales.
Por otro lado, la asunción de Carlos Presti como nuevo Ministro de Defensa se postergará hasta cerca del 10 de diciembre ,ya que Luis Petri busca ordenar temas pendientes antes de asumir como diputado.
El próximo miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será reelecto por segunda vez consecutiva en la sesión preparatoria donde asumirán los 127 legisladores electos.
La Libertad Avanza sigue creciendo en la Cámara de Diputados y confirmó la incorporación del santafesino Alejandro Bongiovanni, quien venía del bloque del PRO.
Cierre y despidos: La crisis de Whirlpool impacta en el acero y alerta a la industria nacionalArgentina29/11/2025
La crisis de línea blanca impacta de lleno en el sector acerero. El avance de las importaciones forzó el cierre de la planta de Whirlpool, despidiendo a 220 personas.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.