Santilli viaja a Corrientes para reunirse con Valdés

Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés, buscando apoyo para el Presupuesto y las reformas estructurales de Nación.Política30/11/2025
El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su gira, en el marco de la serie de encuentros que mantiene con los mandatarios provinciales, y viajará a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, estas reuniones que pidió expresamente el presidente de Javier Milei, tiene como objetivo que Santilli logre el respaldo necesario para “aprobar” el Presupuesto del año próximo sin alterar el plan de gestión que tiene el Gobierno Nacional y priorizar el equilibrio fiscal y poner el foco en la concreción de los proyectos de ley vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria.
En la agenda del ministro se resalta la idea de dialogar con los mandatarios provinciales sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo Nacional, una vez que asuman en diciembre los diputados y senadores electos.
Según declaraciones de Santilli, todo el equipo de trabajo de Milei continúa enfocado en conseguir las mayorías necesarias en el Congreso, para obtener la aprobación de reformas estructurales que plantean desde el La Libertad Avanza (LLA).
Desde que asumió como Ministro del Interior, ya se reunió con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
Para finalizar, Santilli sostuvo que el Presidente pretende mejorar el vínculo con el interior del país y mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto.
Con información de Noticias Argentinas
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió este domingo que el gremio podría adelantar el paro nacional ante un presunto recorte del 10% de la planta estatal y cuestionó al Gobierno por “motivos ideológicos”.
El presidente Javier Milei afirmó en X que la boleta única papel reduciría “el riesgo kuka” y generaría un salto de productividad institucional.
Un escándalo se desató tras un evento en el Congreso convocado por la diputada del PRO, Marilú Quiroz, sobre el control de vacunas. Allí se presentó a "José Daniel Fabián" como víctima de la vacuna AstraZeneca, alegando "secuelas" como la magnetización de su piel.
El dirigente social Luis D’Elía lanzó un duro posteo en X en el que acusó a Máximo Kirchner de boicotear al gobernador Axel Kicillof y de poner en riesgo el presupuesto y el endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires.
La analista política Luciana Barros Ruiz explicó que, por primera vez desde 1983, el bloque justicialista del Senado deja de ser un espacio monolítico y comienza a perder integrantes hacia fuerzas provinciales.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.