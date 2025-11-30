ATE amenaza con adelantar el paro nacional por recorte del 10% a fin de año

Este domingo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno al denunciar un nuevo intento de recortar el 10% de la planta estatal. A través de un posteo en X, afirmó que el gremio evalúa adelantar el paro nacional previsto para las próximas semanas.

Aguiar sostuvo que el sector público no resiste más ajustes” y que ATE no aceptará despidos. Exigió la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre.

El dirigente apuntó contra el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien calificó como “un ser siniestro que viene por nosotros” y sostuvo que detrás de los recortes no hay razones presupuestarias sino “motivos ideológicos”.

Según Aguiar, los trabajadores contratados representan menos del 0,5% del presupuesto nacional, mientras que la deuda externa supera el 25%. Señaló que las medidas oficiales buscan “moldear un Estado distinto” orientado —afirmó— a los intereses de grandes grupos económicos.

El secretario general de ATE cuestionó que “la máxima autoridad laboral esté en manos del equipo jurídico de Techint”, en referencia a la conducción del área laboral nacional.

Frente a este escenario, Aguiar confirmó que ATE convocará a sus instancias orgánicas para definir si adelanta la medida de fuerza. “No vamos a tolerar ningún despido”, remarcó al cerrar su mensaje.