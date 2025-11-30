Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
ATE amenaza con adelantar el paro nacional por recorte del 10% a fin de año
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió este domingo que el gremio podría adelantar el paro nacional ante un presunto recorte del 10% de la planta estatal y cuestionó al Gobierno por “motivos ideológicos”.Política30/11/2025Ivana Chañi
Este domingo, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó una fuerte advertencia al Gobierno al denunciar un nuevo intento de recortar el 10% de la planta estatal. A través de un posteo en X, afirmó que el gremio evalúa adelantar el paro nacional previsto para las próximas semanas.
Aguiar sostuvo que el sector público no resiste más ajustes” y que ATE no aceptará despidos. Exigió la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre.
El dirigente apuntó contra el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, a quien calificó como “un ser siniestro que viene por nosotros” y sostuvo que detrás de los recortes no hay razones presupuestarias sino “motivos ideológicos”.
Según Aguiar, los trabajadores contratados representan menos del 0,5% del presupuesto nacional, mientras que la deuda externa supera el 25%. Señaló que las medidas oficiales buscan “moldear un Estado distinto” orientado —afirmó— a los intereses de grandes grupos económicos.
El secretario general de ATE cuestionó que “la máxima autoridad laboral esté en manos del equipo jurídico de Techint”, en referencia a la conducción del área laboral nacional.
Frente a este escenario, Aguiar confirmó que ATE convocará a sus instancias orgánicas para definir si adelanta la medida de fuerza. “No vamos a tolerar ningún despido”, remarcó al cerrar su mensaje.
El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés, buscando apoyo para el Presupuesto y las reformas estructurales de Nación.
Milei: “La boleta única es el mayor shock de productividad contra el riesgo kuka”
El presidente Javier Milei afirmó en X que la boleta única papel reduciría “el riesgo kuka” y generaría un salto de productividad institucional.
Un escándalo se desató tras un evento en el Congreso convocado por la diputada del PRO, Marilú Quiroz, sobre el control de vacunas. Allí se presentó a "José Daniel Fabián" como víctima de la vacuna AstraZeneca, alegando "secuelas" como la magnetización de su piel.
D’Elía explotó contra Máximo Kirchner: “No deshonres la memoria de tu viejo”
El dirigente social Luis D’Elía lanzó un duro posteo en X en el que acusó a Máximo Kirchner de boicotear al gobernador Axel Kicillof y de poner en riesgo el presupuesto y el endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires.
Tras años de hegemonía, el peronismo ya no domina ni Diputados ni el Senado
La analista política Luciana Barros Ruiz explicó que, por primera vez desde 1983, el bloque justicialista del Senado deja de ser un espacio monolítico y comienza a perder integrantes hacia fuerzas provinciales.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.