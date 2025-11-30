Una diputada bonaerense de UxP propuso la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) para gravar la emisión de gases de las vacas y financiar la gestión de residuos.
Monteoliva celebró el egreso de 800 gendarmes: “Desde hoy refuerzan fronteras y rutas”
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que 800 gendarmes egresaron en Jesús María y ya se incorporan a fronteras, rutas y zonas críticas para reforzar la prevención del delito.Política30/11/2025Ivana Chañi
La designada ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien jurará el próximo martes, informó en X este domingo que 800 gendarmes egresaron de la Escuela de Gendarmería Nacional en Jesús María y se sumarán de inmediato a las tareas operativas en todo el país.
Monteoliva destacó que los efectivos se incorporan desde hoy a fronteras, rutas y áreas consideradas críticas, con el objetivo —dijo— de llegar antes que el delito y reforzar la presencia del Estado en puntos estratégicos.
La ministra sostuvo que los nuevos gendarmes forman parte de una fuerza “profesional, entrenada y comprometida” con una premisa firme: “En esta Argentina, el que las hace, las paga.”
Con este despliegue, el Gobierno apunta a fortalecer los operativos de control, la vigilancia en corredores viales y el patrullaje en zonas donde se concentran delitos complejos, especialmente en regiones de frontera.
Ochocientos nuevos gendarmes egresaron de la Escuela de Gendarmería Nacional en Jesús María. Desde hoy, se incorporan directamente a nuestras fronteras, rutas y zonas críticas para llegar antes que el delito.— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 30, 2025
Son parte de una fuerza profesional, entrenada y comprometida con una… pic.twitter.com/01GgfvFgpe
El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés, buscando apoyo para el Presupuesto y las reformas estructurales de Nación.
ATE amenaza con adelantar el paro nacional por recorte del 10% a fin de año
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió este domingo que el gremio podría adelantar el paro nacional ante un presunto recorte del 10% de la planta estatal y cuestionó al Gobierno por “motivos ideológicos”.
Milei: “La boleta única es el mayor shock de productividad contra el riesgo kuka”
El presidente Javier Milei afirmó en X que la boleta única papel reduciría “el riesgo kuka” y generaría un salto de productividad institucional.
Un escándalo se desató tras un evento en el Congreso convocado por la diputada del PRO, Marilú Quiroz, sobre el control de vacunas. Allí se presentó a "José Daniel Fabián" como víctima de la vacuna AstraZeneca, alegando "secuelas" como la magnetización de su piel.
D’Elía explotó contra Máximo Kirchner: “No deshonres la memoria de tu viejo”
El dirigente social Luis D’Elía lanzó un duro posteo en X en el que acusó a Máximo Kirchner de boicotear al gobernador Axel Kicillof y de poner en riesgo el presupuesto y el endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.