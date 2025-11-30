Monteoliva celebró el egreso de 800 gendarmes: “Desde hoy refuerzan fronteras y rutas”

La designada ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien jurará el próximo martes, informó en X este domingo que 800 gendarmes egresaron de la Escuela de Gendarmería Nacional en Jesús María y se sumarán de inmediato a las tareas operativas en todo el país.

Monteoliva destacó que los efectivos se incorporan desde hoy a fronteras, rutas y áreas consideradas críticas, con el objetivo —dijo— de llegar antes que el delito y reforzar la presencia del Estado en puntos estratégicos.

La ministra sostuvo que los nuevos gendarmes forman parte de una fuerza “profesional, entrenada y comprometida” con una premisa firme: “En esta Argentina, el que las hace, las paga.”

Con este despliegue, el Gobierno apunta a fortalecer los operativos de control, la vigilancia en corredores viales y el patrullaje en zonas donde se concentran delitos complejos, especialmente en regiones de frontera.