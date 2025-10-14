Mayoraz confirmó que este miércoles se tratará el desafuero de Emiliano Estrada

El candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó a la gestión libertaria y aseguró que "si Milei logra la mayoría en el Congreso, se llevará puesta la división de poderes".
El diputado nacional por Santa Fe y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), confirmó que este miércoles a las 17 se reunirá el cuerpo para iniciar el tratamiento del pedido de desafuero del legislador Emiliano Estrada.
“Tenemos un pedido que se inició en junio y que luego fue suspendido. Pero al volver a insistir la Justicia, resolvimos que corresponde darle tratamiento de acuerdo a la ley de fueros”, explicó Mayoraz en diálogo con Aries.
El legislador precisó que Estrada fue citado por la Justicia a una audiencia imputativa y que su negativa a presentarse impide que el proceso avance. “La Justicia nos pide que le quitemos los fueros para que pueda ser citado. Según la ley 25.320, si hay un obstáculo puesto por el legislador, hay que removerlo mediante el desafuero”, detalló.
Mayoraz aclaró que el procedimiento “comienza mañana” y que Estrada fue invitado a ejercer su defensa ante la comisión. “El Congreso no juzga al legislador, pero sí debe evaluar por qué motivo se rehúsa a someterse a la Justicia”, indicó.
En cuanto al desarrollo de la reunión, adelantó que se pondrán sobre la mesa las pruebas remitidas por el juzgado y la fiscalía, y que la comisión buscará definir una posición en los próximos días. “La ley no admite variantes: o se acepta el pedido y se levantan los fueros, o se lo rechaza y la causa no puede avanzar más”, remarcó.
Finalmente, Mayoraz sostuvo que La Libertad Avanza no avala el uso de los fueros como privilegio personal: “Los fueros no son una prerrogativa para esconderse de la Justicia. Si Estrada considera que es inocente, tiene todas las herramientas para defenderse. Pero debe presentarse y dejar que el proceso siga su curso”.
El juez federal Alejo Ramos Padilla oficializó la nómina en Buenos Aires, manteniendo a Karen Reichardt como segunda candidata y respetando la paridad de género.
El ministro Ricardo Villada presentó en la Cámara de Diputados el proyecto que crea la Fiduciaria de Salta y el Fondo de Garantías de Salta (FOGASAL).
El Presidente y su comitiva arribaron a EEUU en la madrugada de este martes tras un vuelo de poco más de 10 horas. El mandatario argentino será recibido por su par estadounidense en la Casa Blanca.
Luego de que la Justicia desestimara la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel en la Provincia, desde Encuentro Federal buscan redirigir el dinero a la Agencia de Discapacidad.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.