Mayoraz confirmó que este miércoles se tratará el desafuero de Emiliano Estrada

El diputado nacional por Santa Fe y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), confirmó que este miércoles a las 17 se reunirá el cuerpo para iniciar el tratamiento del pedido de desafuero del legislador Emiliano Estrada.

“Tenemos un pedido que se inició en junio y que luego fue suspendido. Pero al volver a insistir la Justicia, resolvimos que corresponde darle tratamiento de acuerdo a la ley de fueros”, explicó Mayoraz en diálogo con Aries.

El legislador precisó que Estrada fue citado por la Justicia a una audiencia imputativa y que su negativa a presentarse impide que el proceso avance. “La Justicia nos pide que le quitemos los fueros para que pueda ser citado. Según la ley 25.320, si hay un obstáculo puesto por el legislador, hay que removerlo mediante el desafuero”, detalló.

Mayoraz aclaró que el procedimiento “comienza mañana” y que Estrada fue invitado a ejercer su defensa ante la comisión. “El Congreso no juzga al legislador, pero sí debe evaluar por qué motivo se rehúsa a someterse a la Justicia”, indicó.

En cuanto al desarrollo de la reunión, adelantó que se pondrán sobre la mesa las pruebas remitidas por el juzgado y la fiscalía, y que la comisión buscará definir una posición en los próximos días. “La ley no admite variantes: o se acepta el pedido y se levantan los fueros, o se lo rechaza y la causa no puede avanzar más”, remarcó.

Finalmente, Mayoraz sostuvo que La Libertad Avanza no avala el uso de los fueros como privilegio personal: “Los fueros no son una prerrogativa para esconderse de la Justicia. Si Estrada considera que es inocente, tiene todas las herramientas para defenderse. Pero debe presentarse y dejar que el proceso siga su curso”.