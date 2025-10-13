Pobreza y malnutrición en el Norte: “La política tiene que acompañar con seriedad”

Por Aries, el presidente de la fundación Pata Pila, Diego Bustamante, realizó un llamado de atención a los legisladores nacionales sobre la urgente necesidad de gestionar recursos para las comunidades del norte argentino, donde la pobreza estructural y la malnutrición siguen siendo desafíos diarios.

“Los senadores y diputados tienen más allá de la legislación la capacidad de traccionar recursos para la provincia. No se trata solo de asistencia, sino de inversión en desarrollo: pozos de agua, redes de agua, créditos para proyectos productivos y mejoramiento de rutas”, afirmó Bustamante.

El dirigente subrayó que la educación preventiva de las madres y adultos responsables es clave para combatir la malnutrición y mejorar la salud infantil. “Trabajamos en la educación sobre alimentos, higiene y cuidado de los niños. Pero sin inversión y planificación de los políticos, estas acciones no alcanzan”, advirtió.

Bustamante celebró también los avances en torno al Corredor Bioceánico, que conectará Argentina con Bolivia y Paraguay pero también alertó sobre sus riesgos: “Si la política no acompaña con seriedad, este proyecto puede traer problemas sociales como prostitución, trata de personas y narcotráfico. Hay que establecer un marco legal y social que proteja a las comunidades”.

En su mensaje, el presidente de Pata Pila remarcó que el desarrollo sostenible del norte requiere un trabajo coordinado entre el Estado, organizaciones locales y la política nacional. “Invertir y acompañar de manera responsable es la única manera de que estos proyectos beneficien a las comunidades y no agraven sus vulnerabilidades”, concluyó.