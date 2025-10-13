El llamado parlamentario apunta directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Culto, Mario Lugones, para que brinden explicaciones ante el cuerpo legislativo.
Pobreza y malnutrición en el Norte: “La política tiene que acompañar con seriedad”
Pobreza y malnutrición en el Norte: "La política tiene que acompañar con seriedad"
Por Aries, el presidente de la fundación Pata Pila, Diego Bustamante, realizó un llamado de atención a los legisladores nacionales sobre la urgente necesidad de gestionar recursos para las comunidades del norte argentino, donde la pobreza estructural y la malnutrición siguen siendo desafíos diarios.
“Los senadores y diputados tienen más allá de la legislación la capacidad de traccionar recursos para la provincia. No se trata solo de asistencia, sino de inversión en desarrollo: pozos de agua, redes de agua, créditos para proyectos productivos y mejoramiento de rutas”, afirmó Bustamante.
El dirigente subrayó que la educación preventiva de las madres y adultos responsables es clave para combatir la malnutrición y mejorar la salud infantil. “Trabajamos en la educación sobre alimentos, higiene y cuidado de los niños. Pero sin inversión y planificación de los políticos, estas acciones no alcanzan”, advirtió.
Bustamante celebró también los avances en torno al Corredor Bioceánico, que conectará Argentina con Bolivia y Paraguay pero también alertó sobre sus riesgos: “Si la política no acompaña con seriedad, este proyecto puede traer problemas sociales como prostitución, trata de personas y narcotráfico. Hay que establecer un marco legal y social que proteja a las comunidades”.
En su mensaje, el presidente de Pata Pila remarcó que el desarrollo sostenible del norte requiere un trabajo coordinado entre el Estado, organizaciones locales y la política nacional. “Invertir y acompañar de manera responsable es la única manera de que estos proyectos beneficien a las comunidades y no agraven sus vulnerabilidades”, concluyó.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El exministro de Economía mantuvo un encuentro con referentes peronistas santafesinos para apuntalar la campaña en esa provincia.
Francos celebró la liberación de los secuestrados por Hamas: “Seguiremos exigiendo justicia"
El jefe de Gabinete celebró la liberación de tres ciudadanos argentinos y recordó que el país mantiene una posición firme contra las violaciones a los derechos humanos.
“Un ejemplo de liderazgo”, dijo Milei sobre Trump por el acuerdo de paz con Hamás
En un mensaje publicado en X, el presidente argentino valoró el compromiso del norteamericano con la vida, la libertad y la paz.
Milei destacó a los “tecno-optimistas” tras el Nobel de Economía: "Ganó el crecimiento económico"
El presidente Javier Milei celebró el Premio Nobel de Economía 2025 con un mensaje en redes que reivindicó el crecimiento impulsado por la innovación y la destrucción creativa.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.