El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzó duras críticas al Gobierno al denunciar que "blanqueó la incorporación de militantes libertarios con remuneraciones extraordinarias" y sueldos altos.
No habrá clases en todo el país por 24 horas: cuándo es la medida de CTERA
CTERA confirmó que el martes 14 de octubre, llevarán adelante el paro nacional docente y movilización. En Salta, gremios confirmaron la adhesión.Argentina13/10/2025
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó que implementará, con el apoyo del Frente de Unidad Docente Bonaerense, un plan de lucha que incluirá “múltiples actividades en todo el país”, incluyendo un paro nacional con movilización.
De esta manera, CTERA confirmó que el martes 14 de octubre, llevarán adelante el paro nacional docente y movilización.
No habrá clases en todo el país por 24 horas: cuándo es la medida de CTERA
Qué reclama CTERA
Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.
Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docente.
El texto que compartió la Junta Ejecutiva del sindicato docente, cierra afirmando que, “frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”.
La postura conciliadora del sector educativo de la CGT con el oficialismo
A diferencia de los dirigentes de CTERA, Sergio Romero, referente de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) que forma parte de la CGT, se reunió con Sandra Pettovello a finales de septiembre, y mostró una actitud dialoguista.
Y agregó: “Romero cree que no puede haber conflicto en estado permanente y que deben existir puntos en común con la administración libertaria con el eje educación”.
“Un dato: UDA es el único sindicato que tiene representación en todos los niveles de la educación y es un activo que la funcionaria de confianza de Javier Milei no ignora”, cerraron.
Con información de Mitre
La medida oficializa la creación del órgano que asesorará sobre integridad, revisará el Código de Ética y consolidará un marco regulatorio depurado.
La inversión de US$85.000 millones duplicará la producción de gas, generará 50.000 empleos y proyecta exportaciones por US$300.000 millones.
Se seleccionarán cinco miembros del Directorio del organismo que reemplazará al ENARGAS y al ENRE, buscando profesionales con trayectoria en el sector energético.
La presentación se realiza este lunes desde las 9.00hs en la Dársena 3 de la Prefectura Naval en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La función de los paraísos fiscales suele estar rodeada de mitos, pero su existencia responde a la búsqueda de protección patrimonial frente a contextos de alta carga impositiva y baja seguridad jurídica.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.
Pericia preliminar de Cordeyro: Asfixia y lesiones superficiales por el fuego; harán estudios complementariosJudiciales12/10/2025
La pericia preliminar sobre el excomisario Vicente Cordeyro arrojó asfixia por ahorcamiento como causa de muerte. También se detectaron lesiones superficiales provocadas por el fuego.
Un economista cercano a Javier Milei reveló que el Gobierno lanzará una iniciativa para garantizar la estabilidad cambiaria, apoyándose en el swap de u$s20.000 millones.