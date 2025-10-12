Messi brilló con un doblete en la goleada de Inter Miami ante Atlanta United

Lionel Messi volvió a ser determinante para Inter Miami. El astro rosarino dejó la concentración de la Selección Argentina para sumarse al equipo de Javier Mascherano y fue protagonista absoluto en la goleada 4-0 frente a Atlanta United, en el Chase Stadium.

Messi anotó dos tantos, asistió a Jordi Alba y lideró una actuación brillante que dejó a las Garzas bien posicionadas de cara a la definición de la temporada regular de la MLS. El uruguayo Luis Suárez completó el marcador con el cuarto gol del encuentro.

Con este triunfo, Inter Miami alcanzó los 62 puntos y, gracias a la diferencia de gol, se ubica segundo en la Conferencia Este, superando a FC Cincinnati.

En la última fecha, el equipo de Mascherano visitará a Nashville, mientras que Cincinnati recibirá a Montreal, en la pelea por asegurar la mejor ubicación posible rumbo a los playoffs.

Lionel Messi fue liberado de la Selección argentina

La Pulga entrenó toda la semana con la Selección nacional, que realiza una gira amistosa por Miami. Sin embargo, el DT Lionel Scaloni no lo tuvo en cuenta para el partido de anoche con Venezuela, que Leo siguió desde uno de los palcos del Hard Rock Stadium.

Con información de 442