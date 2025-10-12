River Plate recibirá a Sarmiento de Junín con la obligación de reencontrarse con el triunfo, luego de atravesar un momento delicado en el certamen local.
Messi brilló con un doblete en la goleada de Inter Miami ante Atlanta United
El capitán argentino fue figura con dos goles y una asistencia en el 4-0 de las Garzas, que subieron al segundo puesto de la Conferencia Este. La Pulga dejó momentáneamente la Selección para disputar el encuentro por la MLS.Deportes12/10/2025
Lionel Messi volvió a ser determinante para Inter Miami. El astro rosarino dejó la concentración de la Selección Argentina para sumarse al equipo de Javier Mascherano y fue protagonista absoluto en la goleada 4-0 frente a Atlanta United, en el Chase Stadium.
Messi anotó dos tantos, asistió a Jordi Alba y lideró una actuación brillante que dejó a las Garzas bien posicionadas de cara a la definición de la temporada regular de la MLS. El uruguayo Luis Suárez completó el marcador con el cuarto gol del encuentro.
Con este triunfo, Inter Miami alcanzó los 62 puntos y, gracias a la diferencia de gol, se ubica segundo en la Conferencia Este, superando a FC Cincinnati.
En la última fecha, el equipo de Mascherano visitará a Nashville, mientras que Cincinnati recibirá a Montreal, en la pelea por asegurar la mejor ubicación posible rumbo a los playoffs.
Lionel Messi fue liberado de la Selección argentina
La Pulga entrenó toda la semana con la Selección nacional, que realiza una gira amistosa por Miami. Sin embargo, el DT Lionel Scaloni no lo tuvo en cuenta para el partido de anoche con Venezuela, que Leo siguió desde uno de los palcos del Hard Rock Stadium.
Con información de 442
Luego de golear a Nigeria en la fase previa, la "Albiceleste" se medirá en un clásico sudamericano contra la selección de Colombia en busca de un lugar en la final.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Independiente recibe a Lanús en un encuentro crucial, buscando cortar una alarmante racha de 13 partidos sin victorias y conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura.
El Aurinegro, ganador de la Zona A, y el Lobo, vencedor de la Zona B, disputaron un partido peleado y friccionado típico de una definición en el Estadio Ciudad de Vicente López.
La Selección Argentina femenina de fútbol para no videntes se llevó la victoria ante Inglaterra en un contundente 2-0 y consiguió su segundo título mundial consecutivo.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
El Paso Internacional Cristo Redentor colapsó durante el fin de semana largo, registrando el cruce de más de 12.000 personas y 10.000 vehículos. Miles de argentinos emprendieron un "tour de compras" a Chile para aprovechar la diferencia de precios.
Caso Cordeyro: cómo los fiscales reconstruyeron las últimas horas del excomisario
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio explicó que las cámaras privadas y el rastreo telefónico permitieron reconstruir el recorrido del excomisario Vicente Cordeyro hasta su hallazgo sin vida en cercanías al Cerro Elefante.
Javier Milei compartió en sus redes sociales una tapa de diario que resultó ser burdamente adulterada. La foto no se corresponde con la edición original.
El video que marcó un giro en la búsqueda del excomisario Vicente Cordeyro
Las cámaras de seguridad confirmaron que el excomisario Vicente Cordeyro llegó solo a San Lorenzo y subió a pie hacia el Cerro Elefante, donde este sábado fue hallado sin vida tras dos días de búsqueda.