Una estatua de Lionel Messi, ubicada en Mar del Plata, amaneció con graves destrozos en sus piernas, reabriendo el debate sobre los reiterados ataques de vandalismo que sufre.
Colapinto remonta al 14° en Qatar tras largar último
Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, acercándose a solo 12 puntos del líder Lando Norris, con el título por definirse en Abu Dabi.Deportes30/11/2025
Verstappen salió 1° en el Gran Premio de Qatar y llega con chances a la última fecha para la pelea del título
La Fórmula 1 disputó este domingo la 23° y anteúltima fecha de la temporada en el Gran Premio de Qatar a pura adrenalina ya que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y el Red Bull de Max Verstappen se disputan el título mundial, que finalmente se definirá en la última fecha en Abu Dabi.
La carrera se la llevó el neerlandés, pero el australiano junto con Carlos Sainz completaron el podio. El argentino, Franco Colapinto finalizó 14°, logrando subir algunas posiciones más que de su largada que salió último y desde los boxes por algunos cambios que anunció Alpines minutos antes de la largada.
En la disputa de la misma, los tres supieron tener una digna lucha para sumar unidades que los haga descontar unidades con el actual líder, que es el británico. Pero también hubo algunas luchas en las pistas con la presencia del español, quien logró su segundo podio con Williams y Kimi Antonelli (Mercedes) para lograr subir al podio.
“Es posible pelear por el campeonato. No estoy muy preocupado, la próxima semana vemos”, fueron las declaraciones del actual campeón tras lograr los 25 puntos que le permiten acercarse a Norris, para sacarse presión, pero sin dudas seguir con la ilusión de lograr su quinto título en el Campeonato de Pilotos.
Horas antes del inicio de la anteúltima fecha, el equipo francés anunció que el joven de 22 años largará desde los pit lane "después que el equipo hiciera cambios en el coche 43 en condiciones de Parc Ferme". De igual modo, le pilarense no tuvo mayores inconvenientes a lo largo de las 57 vueltas y pudo finalizar en la 14° posición, dos más arribas de su compañero, Pierre Gasly, que terminó 16°, siendo el último de la parrilla por los abandonos de Lance Stroll, Oliver Bearman, Isack Hadjar y Nico Hulkenberg.
"Fue una carrera larga y sin mucho ritmo. No había mucho para hacer pese a los cambios que hicimos. Fue un fin de semana difícil, estoy patinando mucho. No tengo confianza. Ojalá que ya termine la temporada, queda poco y hacer el último esfuerzo con el equipo", fue el análisis de Franco post carrera ante la prensa.
Con estos resultados, el británico sigue primero con 408 puntos, seguido por el vigente campeón quien cosechó 396, quedando apenas 12 unidades de diferencia y 25 en juego. Por su parte, Piastri, está tercero con 392, un poco lejos de la lucha por el título.
Cuándo y dónde se corre la última fecha de la Fórmula 1
La última fecha de la Fórmula 1 que definirá el campeonato será en el Gran Premio de Abu Dabi el fin de semana que viene.
De esta manera, la 24° y última fecha se disputará en el fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de diciembre. En Argentina se podrá seguir por Fox Sports y Disney + Premium.
Con información de C5N
Arsenal y Chelsea empataron 1-1 en el clásico de Londres por la decimotercera fecha de la Premier League, en un encuentro marcado por una temprana expulsión.
Colapinto, que ha sido último en todas las sesiones del fin de semana, buscará mejorar las "malas sensaciones" que tuvo en la clasificación.
Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades, con gol de Tiago Palacios.
Hat-Trick y titulo: Messi y Tadeo Allende llevan al Inter Miami a la final de la MLSDeportes30/11/2025
El Inter Miami de Lionel Messi se clasificó a la gran final de la MLS tras golear contundentemente 5-1 al New York City y levantar el título de la Conferencia Este.
La definición del título, que enfrenta a los dos campeones continentales, se disputará en una serie a ida y vuelta en febrero. La ida será el miércoles 18 de febrero de 2026 en La Fortaleza y el desquite en el Maracaná.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.