Colapinto remonta al 14° en Qatar tras largar último

Verstappen salió 1° en el Gran Premio de Qatar y llega con chances a la última fecha para la pelea del título

La Fórmula 1 disputó este domingo la 23° y anteúltima fecha de la temporada en el Gran Premio de Qatar a pura adrenalina ya que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y el Red Bull de Max Verstappen se disputan el título mundial, que finalmente se definirá en la última fecha en Abu Dabi.

La carrera se la llevó el neerlandés, pero el australiano junto con Carlos Sainz completaron el podio. El argentino, Franco Colapinto finalizó 14°, logrando subir algunas posiciones más que de su largada que salió último y desde los boxes por algunos cambios que anunció Alpines minutos antes de la largada.



En la disputa de la misma, los tres supieron tener una digna lucha para sumar unidades que los haga descontar unidades con el actual líder, que es el británico. Pero también hubo algunas luchas en las pistas con la presencia del español, quien logró su segundo podio con Williams y Kimi Antonelli (Mercedes) para lograr subir al podio.

“Es posible pelear por el campeonato. No estoy muy preocupado, la próxima semana vemos”, fueron las declaraciones del actual campeón tras lograr los 25 puntos que le permiten acercarse a Norris, para sacarse presión, pero sin dudas seguir con la ilusión de lograr su quinto título en el Campeonato de Pilotos.



Horas antes del inicio de la anteúltima fecha, el equipo francés anunció que el joven de 22 años largará desde los pit lane "después que el equipo hiciera cambios en el coche 43 en condiciones de Parc Ferme". De igual modo, le pilarense no tuvo mayores inconvenientes a lo largo de las 57 vueltas y pudo finalizar en la 14° posición, dos más arribas de su compañero, Pierre Gasly, que terminó 16°, siendo el último de la parrilla por los abandonos de Lance Stroll, Oliver Bearman, Isack Hadjar y Nico Hulkenberg.

"Fue una carrera larga y sin mucho ritmo. No había mucho para hacer pese a los cambios que hicimos. Fue un fin de semana difícil, estoy patinando mucho. No tengo confianza. Ojalá que ya termine la temporada, queda poco y hacer el último esfuerzo con el equipo", fue el análisis de Franco post carrera ante la prensa.

Con estos resultados, el británico sigue primero con 408 puntos, seguido por el vigente campeón quien cosechó 396, quedando apenas 12 unidades de diferencia y 25 en juego. Por su parte, Piastri, está tercero con 392, un poco lejos de la lucha por el título.

Cuándo y dónde se corre la última fecha de la Fórmula 1

La última fecha de la Fórmula 1 que definirá el campeonato será en el Gran Premio de Abu Dabi el fin de semana que viene.

De esta manera, la 24° y última fecha se disputará en el fin de semana del viernes 5 al domingo 7 de diciembre. En Argentina se podrá seguir por Fox Sports y Disney + Premium.

Con información de C5N