Clásico de Londres: Arsenal igualó con Chelsea 1-1

Arsenal y Chelsea no pasaron del empate 1-1 este domingo en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Premier League, llevado a cabo en el estadio Stamford Bridge en el marco del clásico de Londres.

‘Los Blues’, que contó con la presencia de los argentinos Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, abrió el marcador a los 3 minutos del segundo tiempo por medio de Trevoh Chalobah.

En tanto, el español Mikel Merino logró marcar el tanto de la igualdad a los 14’ del mismo periodo.

Por su parte, Moises Caicedo se fue expulsado a los 38 minutos del primer tiempo, a instancias de VAR, por una dura entrada sobre un rival.

Con este resultado, los comandados por Mikel Arteta rescataron un punto importante para continuar en lo más alto de la Liga de Inglaterra con 30 unidades. Sin embargo, la superioridad numérica durante gran parte del encuentro no les alcanzó para sumar de a tres. Ahora, recibirán al Brentford (10°) el próximo miércoles desde las 16:30 en el estadio Emirates.

Por su parte, el elenco dirigido por Enzo Maresca quedó en la tercera posición con 24 unidades, a una del Manchester City -escolta del campeonato-, y tendrá que visitar al Leeds United, el mismo día a partir de las 17:15.

En un primer tiempo en el que el Chelsea estaba mejor parado en el terreno de juego, la temprana expulsión de Moises Caicedo por una fuerte infracción sobre Mikel Merino modificó el desarrollo de la primera mitad y comenzó a replegarse.

No obstante, el cuadro azul de Londres se encontró con un gol en los primeros instantes del complemento de la mano de Trevoh Chalobah. El defensor central se elevó por todo lo alto y cabeceó un balón para vencer a David Raya y abrir el marcador.

A partir de allí, Arsenal creció en el encuentro y fue en busca de la igualdad para evitar la segunda derrota de la temporada en la Premier League. Por la misma vía, Merino apareció solo y batió a Robert Sánchez para poner el 1-1.

En otros encuentros de la jornada, Manchester United venció como visitante por 2-1 al Crystal Palace con tantos de Joshua Zirkzee y Mason Mount para dar vuelta el resultado tras el gol de Jean Philippe Mateta. Con el triunfo, los ‘Red Devils’ ascendieron a la séptima posición con 21 puntos.

Más adelante, Liverpool logró una victoria clave, luego de dos derrotas, por 2-0 ante West Ham para colocarse en la octava plaza con los mismos puntos. El duelo contó con las anotaciones de Alexander Isak y Cody Gakpo.

A su vez, el Aston Villa logró imponerse por 1-0 frente al Wolverhampton con gol de Boubacar Kamara y una gran actuación del arquero argentino Emiliano Martínez para mantener el cero en el arco.

Por último, Nottingham Forest cayó 2-0 ante Brighton con tantos de Maxim de Cuyper y Stefanos Tzimas.

Con información de Noticias Argentinas