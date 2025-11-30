Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades, con gol de Tiago Palacios.
Franco Colapinto, otra vez largará desde boxes en Qatar
Colapinto, que ha sido último en todas las sesiones del fin de semana, buscará mejorar las "malas sensaciones" que tuvo en la clasificación.Deportes30/11/2025
El argentino ya había partido desde el pit lane en el sprint y, tras ser último en la clasificación para la carrera de este domingo, Alpine decidió hacer modificaciones en el A525.
“Estoy largando más desde el pit lane que desde la pista”, le dijo Franco Colapinto a ESPN dos horas antes de comenzar el GP de Qatar, penúltima fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1. Como había sucedido ya en el sprint, el equipo Alpìne decidió romper el parque cerrado para trabajar en el A525 del argentino y deberá partir desde los boxes.
El bonaerense no pudo salir del fondo del pelotón en todo el fin de semana qatarí. Fue último en el ensayo, la qualy del sprint, el sprint y la clasificación. Tras la competencia corta, el equipo francés realizó modificaciones en los dos autos, pero Colapinto no pudo aprovechar la mejora. Mientras Pierre Gasly llegó a Q3 y se aseguró partir noveno, el expiloto de Williams sufrió dos despistes por errores propios (como él mismo lo reconoció) y quedó 20º. Ante esto, Alpine volvió a meter mano en el A525 para tratar de entregarle un auto que le otorgue mejores sensaciones y cerrar mejor un fin de semana muy difícil.
“Trataremos de avanzar, ayer tuve un día malo y hoy trataré de sentirme mejor con mi trabajo. Veremos si puedo remontar algo. Con el auto voy a ir en la dirección de lo que tiene Pierre y probar ese camino para ver si puedo estar más competitivo. Será una carrera larga, espero tener un auto más consistente”, aseguró Franco.
Con información de Espn
Hat-Trick y titulo: Messi y Tadeo Allende llevan al Inter Miami a la final de la MLSDeportes30/11/2025
El Inter Miami de Lionel Messi se clasificó a la gran final de la MLS tras golear contundentemente 5-1 al New York City y levantar el título de la Conferencia Este.
La definición del título, que enfrenta a los dos campeones continentales, se disputará en una serie a ida y vuelta en febrero. La ida será el miércoles 18 de febrero de 2026 en La Fortaleza y el desquite en el Maracaná.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Choque de gigantes: Flamengo y el Palmeiras definen la Libertadores con arbitraje argentinoDeportes29/11/2025
Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado a las 18:00 hs en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en la gran final de la Copa Libertadores 2025.
El bicampeón mundial perdió ante Fiji y sufrió una goleada de Francia en el Seven de Dubai. Ahora, Argentina necesita un milagro: golear a Sudáfrica a la una y media de la tarde para tener chances de avanzar de ronda.
Cierre y despidos: La crisis de Whirlpool impacta en el acero y alerta a la industria nacionalArgentina29/11/2025
La crisis de línea blanca impacta de lleno en el sector acerero. El avance de las importaciones forzó el cierre de la planta de Whirlpool, despidiendo a 220 personas.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.