Franco Colapinto, otra vez largará desde boxes en Qatar

“Estoy largando más desde el pit lane que desde la pista”, le dijo Franco Colapinto a ESPN dos horas antes de comenzar el GP de Qatar, penúltima fecha de la temporada 2025 de Fórmula 1. Como había sucedido ya en el sprint, el equipo Alpìne decidió romper el parque cerrado para trabajar en el A525 del argentino y deberá partir desde los boxes.

El bonaerense no pudo salir del fondo del pelotón en todo el fin de semana qatarí. Fue último en el ensayo, la qualy del sprint, el sprint y la clasificación. Tras la competencia corta, el equipo francés realizó modificaciones en los dos autos, pero Colapinto no pudo aprovechar la mejora. Mientras Pierre Gasly llegó a Q3 y se aseguró partir noveno, el expiloto de Williams sufrió dos despistes por errores propios (como él mismo lo reconoció) y quedó 20º. Ante esto, Alpine volvió a meter mano en el A525 para tratar de entregarle un auto que le otorgue mejores sensaciones y cerrar mejor un fin de semana muy difícil.

“Trataremos de avanzar, ayer tuve un día malo y hoy trataré de sentirme mejor con mi trabajo. Veremos si puedo remontar algo. Con el auto voy a ir en la dirección de lo que tiene Pierre y probar ese camino para ver si puedo estar más competitivo. Será una carrera larga, espero tener un auto más consistente”, aseguró Franco.

