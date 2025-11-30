Destrozan estatua de Messi en medio de tensión del Gobierno con la AFA

Arsenal y Chelsea empataron 1-1 en el clásico de Londres por la decimotercera fecha de la Premier League, en un encuentro marcado por una temprana expulsión.
Una estatua de Lionel Messi amaneció con las piernas arrancadas durante la madrugada del domingo en Mar del Plata y reabrió el debate por los reiterados ataques que sufre desde hace más de un año.
El homenaje, ubicado en la esquina de de las calles Moreno y Santa Fe de la ciudad costera e impulsado originalmente por un bar marplatense en 2018 y reconstruido en 2024 tras la consagración en Qatar, volvió a ser blanco de vandalismo sin que exista relación alguna con el propio futbolista.
El antecedente inmediato había sido la decapitación del busto, un episodio que ahora se repite con otro daño severo: esta vez en las piernas y el torso de la estatua del capitán argentino.
El hecho surge en medio de la tensión entre la AFA y el Gobierno Nacional, escenario que multiplicó murales y expresiones críticas vinculadas a fallos arbitrales y al título otorgado a Rosario Central.
En ese clima, parte de la discusión pública derivó hacia cuestionamientos a Claudio Tapia, aunque nada indica que el ataque a la estatua responda a esa disputa. Los responsables del bar evitaron hacer declaraciones, molestos por el daño y por el trabajo que implicará restaurar nuevamente la figura.
Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, acercándose a solo 12 puntos del líder Lando Norris, con el título por definirse en Abu Dabi.
Colapinto, que ha sido último en todas las sesiones del fin de semana, buscará mejorar las "malas sensaciones" que tuvo en la clasificación.
Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades, con gol de Tiago Palacios.
Hat-Trick y titulo: Messi y Tadeo Allende llevan al Inter Miami a la final de la MLSDeportes30/11/2025
El Inter Miami de Lionel Messi se clasificó a la gran final de la MLS tras golear contundentemente 5-1 al New York City y levantar el título de la Conferencia Este.
La definición del título, que enfrenta a los dos campeones continentales, se disputará en una serie a ida y vuelta en febrero. La ida será el miércoles 18 de febrero de 2026 en La Fortaleza y el desquite en el Maracaná.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.