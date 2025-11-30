Boca venció a Argentinos y avanzó a semifinales del Clausura

Estudiantes de Río Cuarto selló su ascenso a la Primera División del fútbol argentino tras empatar 1-1 como visitante ante Deportivo Madryn en la final de vuelta del Reducido de la Primera Nacional.
Con el pase asegurado, el Xeneize enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Racing y Tigre, que completará la llave.Deportes30/11/2025Ivana Chañi
Boca Juniors superó este domingo 30 de noviembre a Argentinos Juniors y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura, en un partido duro y disputado que definía uno de los cuatro lugares entre los mejores del certamen.
Boca sigue firme en su objetivo de llegar a la final y cerrar la temporada como protagonista del fútbol argentino.
El único tanto del Xeneize fue del defensor Ayrton Costa en el Primer Tiempo de juego.
Una estatua de Lionel Messi, ubicada en Mar del Plata, amaneció con graves destrozos en sus piernas, reabriendo el debate sobre los reiterados ataques de vandalismo que sufre.
Arsenal y Chelsea empataron 1-1 en el clásico de Londres por la decimotercera fecha de la Premier League, en un encuentro marcado por una temprana expulsión.
Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, acercándose a solo 12 puntos del líder Lando Norris, con el título por definirse en Abu Dabi.
Colapinto, que ha sido último en todas las sesiones del fin de semana, buscará mejorar las "malas sensaciones" que tuvo en la clasificación.
Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades, con gol de Tiago Palacios.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.