Boca venció a Argentinos y avanzó a semifinales del Clausura

Con el pase asegurado, el Xeneize enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Racing y Tigre, que completará la llave.

Deportes30/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Boca Juniors superó este domingo 30 de noviembre a Argentinos Juniors y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura, en un partido duro y disputado que definía uno de los cuatro lugares entre los mejores del certamen.

Con el pase asegurado, el Xeneize enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Racing y Tigre, que completará la llave.

Boca sigue firme en su objetivo de llegar a la final y cerrar la temporada como protagonista del fútbol argentino.

El único tanto del Xeneize fue del defensor Ayrton Costa en el Primer Tiempo de juego. 

