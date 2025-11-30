¡Histórico ascenso! Estudiantes de Río Cuarto es de Primera División

Boca venció a Argentinos y avanzó a semifinales del Clausura
Con el pase asegurado, el Xeneize enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre Racing y Tigre, que completará la llave.
Estudiantes de Rio Cuarto igualó este domingo como visitante por 1-1 ante Deportivo Madryn en un partido correspondiente a la vuelta de la final del Reducido de la Primera Nacional, llevado a cabo en el estadio Abel Sastre y ascendió a la Primera División del fútbol argentino.
En el encuentro que contó con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, los goles los convirtieron Luis Silba para el ‘Aurinegro’, a los 18 minutos del segundo tiempo, y Agustín Morales para el cuadro cordobés, a los 40’ del mismo periodo.
Una estatua de Lionel Messi, ubicada en Mar del Plata, amaneció con graves destrozos en sus piernas, reabriendo el debate sobre los reiterados ataques de vandalismo que sufre.
Arsenal y Chelsea empataron 1-1 en el clásico de Londres por la decimotercera fecha de la Premier League, en un encuentro marcado por una temprana expulsión.
Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, acercándose a solo 12 puntos del líder Lando Norris, con el título por definirse en Abu Dabi.
Colapinto, que ha sido último en todas las sesiones del fin de semana, buscará mejorar las "malas sensaciones" que tuvo en la clasificación.
Estudiantes de La Plata se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura tras vencer 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Madre de Ciudades, con gol de Tiago Palacios.
Más de la mitad (53%) de los jóvenes argentinos entre 18 y 35 años recurre a plataformas digitales como Marketplace, Uber o sitios de apuestas online para complementar sus ingresos, según una encuesta reciente.
River Plate confirmó la salida de cinco figuras, poniendo fin al ciclo ganador de Gallardo. Se van Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández y Casco, cuatro "Héroes de Madrid".
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.