Pico de presión obligó a Luis Brandoni a suspender su obra y ser internado
El reconocido actor, de 85 años, fue internado de urgencia en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires tras sufrir un pico de presión, lo que llevó a la suspensión de funciones de su exitosa obra "¿Quién es quién?".Cultura & Espectáculos29/11/2025
Luis Brandoni fue internado en el Sanatorio Anchorena de la Ciudad de Buenos Aires. En diálogo con TN, Carlos Rottemberg comentó que el actor pasó la noche del viernes en el sanatorio y recibió el alta médica este sábado.
El viernes por la mañana, el productor teatral había informado la suspensión de las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que Brandoni protagoniza junto a Soledad Silveyra.
En conversación con este medio, detalló cómo se encontraba la salud del artista: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche”.
Según informó, la obra retomará sus funciones el 2 de enero en Mar del Plata.
De qué se trata la obra que Luis Brandoni protagoniza junto a Soledad Silveyra
Dirigida por Héctor Díaz y producida por Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, Quién es quién invita a la audiencia a repensar su propia vida y sus decisiones. Con diálogos superdinámicos e ingeniosos que arrojan luz sobre muchas de las contradicciones del matrimonio y el amor, la obra interpela y hace estallar al público en carcajadas.
Lo que parece una noche normal en la vida de una pareja que está casada desde hace varios años cambia rotundamente por una llamada telefónica. El teléfono suena y el público -y los protagonistas- se enteran de que los amigos a los que habían invitado a cenar no irán porque les entraron a robar a la casa.
Esto dará rienda suelta un montón de diálogos hilarantes que invitarán a los presentes a reflexionar sobre el amor, el desgaste de la rutina y la búsqueda de la felicidad a cualquier edad.
Com información de TN
Rosalía, la sensación catalana, está de visita en Buenos Aires en el marco de la gira promocional de su cuarto álbum, LUX. La artista fue vista en el Microestadio Ferro disfrutando del show de Cindy Cats.
