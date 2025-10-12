River Plate recibirá a Sarmiento de Junín con la obligación de reencontrarse con el triunfo, luego de atravesar un momento delicado en el certamen local.
Mundial Sub 20: Argentina le ganó 2-0 a México y jugará Semifinales ante Colombia
Luego de golear a Nigeria en la fase previa, la "Albiceleste" se medirá en un clásico sudamericano contra la selección de Colombia en busca de un lugar en la final.Deportes12/10/2025
La Selección Argentina se midió ante México en un partido muy picante: Maher Carrizo y Mateo Silvetti fueron los goleadores (2-0)
El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, fue testigo de un fútbol de alto vuelo de los Albicelestes: El árbitro marroquí Jalal Jayed y evitó las tarjetas rojas hasta el final, permitió jugar, pero México siempre fue más del combate que del fútbol.
A los nueve minutos, Maher Carrizo aprovechó un rebote que dejó el arquero Mexicano. Gran jugada de los chicos de la Favrica de Vélez. Cuarto partido donde Argentina convierte antes de los 10.
A los 55, Argentina ya parada con una falsa línea de cinco centrales, uno de ellos, Juan Villalba, rompió el medio para adelantar metros con pelota dominada y le marcó el hueco a Mateo Silvetti para que pique y ponga el segundo.
Colombia, el próximo rival
El miércoles 15, el seleccionado de Diego Placente jugará las semifinales del Mundial Sub 20 frente al seleccionado cafetero. Maher Carrizo será baja, tras acumular tarjetas.
Con información de 442
El capitán argentino fue figura con dos goles y una asistencia en el 4-0 de las Garzas, que subieron al segundo puesto de la Conferencia Este. La Pulga dejó momentáneamente la Selección para disputar el encuentro por la MLS.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Independiente recibe a Lanús en un encuentro crucial, buscando cortar una alarmante racha de 13 partidos sin victorias y conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura.
El Aurinegro, ganador de la Zona A, y el Lobo, vencedor de la Zona B, disputaron un partido peleado y friccionado típico de una definición en el Estadio Ciudad de Vicente López.
La Selección Argentina femenina de fútbol para no videntes se llevó la victoria ante Inglaterra en un contundente 2-0 y consiguió su segundo título mundial consecutivo.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
El Paso Internacional Cristo Redentor colapsó durante el fin de semana largo, registrando el cruce de más de 12.000 personas y 10.000 vehículos. Miles de argentinos emprendieron un "tour de compras" a Chile para aprovechar la diferencia de precios.
Caso Cordeyro: cómo los fiscales reconstruyeron las últimas horas del excomisario
El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio explicó que las cámaras privadas y el rastreo telefónico permitieron reconstruir el recorrido del excomisario Vicente Cordeyro hasta su hallazgo sin vida en cercanías al Cerro Elefante.
Javier Milei compartió en sus redes sociales una tapa de diario que resultó ser burdamente adulterada. La foto no se corresponde con la edición original.
El video que marcó un giro en la búsqueda del excomisario Vicente Cordeyro
Las cámaras de seguridad confirmaron que el excomisario Vicente Cordeyro llegó solo a San Lorenzo y subió a pie hacia el Cerro Elefante, donde este sábado fue hallado sin vida tras dos días de búsqueda.