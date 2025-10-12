Mundial Sub 20: Argentina le ganó 2-0 a México y jugará Semifinales ante Colombia

La Selección Argentina se midió ante México en un partido muy picante: Maher Carrizo y Mateo Silvetti fueron los goleadores (2-0)

El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, fue testigo de un fútbol de alto vuelo de los Albicelestes: El árbitro marroquí Jalal Jayed y evitó las tarjetas rojas hasta el final, permitió jugar, pero México siempre fue más del combate que del fútbol.

A los nueve minutos, Maher Carrizo aprovechó un rebote que dejó el arquero Mexicano. Gran jugada de los chicos de la Favrica de Vélez. Cuarto partido donde Argentina convierte antes de los 10.

A los 55, Argentina ya parada con una falsa línea de cinco centrales, uno de ellos, Juan Villalba, rompió el medio para adelantar metros con pelota dominada y le marcó el hueco a Mateo Silvetti para que pique y ponga el segundo.

Colombia, el próximo rival

El miércoles 15, el seleccionado de Diego Placente jugará las semifinales del Mundial Sub 20 frente al seleccionado cafetero. Maher Carrizo será baja, tras acumular tarjetas.

Con información de 442