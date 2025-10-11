El Aurinegro, ganador de la Zona A, y el Lobo, vencedor de la Zona B, disputaron un partido peleado y friccionado típico de una definición en el Estadio Ciudad de Vicente López.
Independiente recibe a Lanús y busca su primer triunfo en el Torneo Clausura
Independiente recibe a Lanús en un encuentro crucial, buscando cortar una alarmante racha de 13 partidos sin victorias y conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura.Deportes11/10/2025
Independiente recibirá este domingo a Lanús, por la duodécima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla y así cortar con la sequía de 13 partidos sin sumar de a tres.
El encuentro está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Fernando Echenique y en el VAR estará Diego Ceballos.
Independiente, que había sido uno de los mejores equipos en el primer semestre del 2025, está teniendo un cierre de año verdaderamente para el olvido, ya que tuvo un flojísimo arranque en este Torneo Clausura, donde acumula solo seis puntos en 10 fechas disputadas (debe uno ante Platense). Como si esto fuera poco, el “Rojo” quedó eliminado en los octavos de final tanto de la Copa Sudamericana como de la Copa Argentina.
Esta delicada situación había derivado en la renuncia de Julio Vaccari, que fue reemplazado por Gustavo Quinteros, quien empató los dos partidos que le tocó dirigir (0-0 ante Racing y 1-1 contra Godoy Cruz, ambos de visitante).
Independiente también se complicó seriamente la clasificación a las copas internacionales del año que viene, ya que cayó a las decimoséptima posición en la tabla anual.
Lanús, por su parte, atraviesa un momento inmejorable, ya que está tercero en la Zona B con 20 puntos y además se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana luego del triunfo 2-1 en el global ante Fluminense de Brasil.
Los dirigidos por Mauricio Pellegrino ganaron cuatro de sus últimos seis partidos y, luego de un flojo primer semestre de año, se acomodaron en la tabla anual y ya están metidos de lleno en la pelea por disputar algún torneo internacional en el 2026.
Las probables formaciones y otros detalles del partido
Torneo Clausura
Zona B – fecha 12
Independiente – Lanús
Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini
Árbitro: Fernando Echenique
VAR: Diego Ceballos
Hora: 21:15. TV: ESPN Premium
Independiente: Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Federico Vera; Luciano Cabral, Rodrigo Fernández Cedrés, Pablo Galdames; Matías Abaldo, Ignacio Pussetto y Santiago Montiel. DT: Gustavo Quinteros.
Lanús: Nahuel Losada; Sasha Marcich, José Canale, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Con información de Noticias Argentinas
