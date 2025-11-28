Despedida confirmada: Romaña deja San Lorenzo por la crisis

El pasado sábado, San Lorenzo fue derrotado por Central Córdoba en los octavos de final, y su sueño de ganar el Torneo Clausura se desmoronó por completo.

A la crisis institucional y futbolística del Ciclón se sumaron, en las últimas horas, varios rumores, y uno de los más fuertes y probables es la salida de Jhohan Romaña.

A pesar de que el colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2026, el Cuervo pretende venderlo para aliviar, al menos un poco, las deudas económicas que han estado atormentando al club en el Bajo Flores.

Según trascendió, se espera que llegue una oferta desde Arabia Saudita o Qatar, los cuales estarían dispuestos a desembolsar el dinero que pretende San Lorenzo por el futbolista de 27 años.

La idea del equipo dirigido por Damián Ayude es que el defensor central no se vaya por menos de cuatro millones de dólares, una cifra que podría ser clave para el Ciclón.

Incluso, hace un par de días, el propio Romaña compartió una publicación en sus redes sociales haciendo alusión a una posible salida en las próximas semanas.

La sentida publicación de Jhohan Romaña

"Gracias Ciclón, gracias por acogerme. Siempre llevaré el escudo de este equipo en mi corazón", había escrito el zaguero en su cuenta oficial de Instagram.

Con información de 442