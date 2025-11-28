Despedida confirmada: Romaña deja San Lorenzo por la crisis

Nacho Fernández está a un paso de volver a Gimnasia. El regreso del ídolo depende de un solo nombre: Carlos Anacleto, candidato a presidente.
San Lorenzo confirmó la venta de Jhohan Romaña para saldar deudas urgentes. El club espera 4 millones de dólares desde el fútbol árabe para su capitán.Deportes28/11/2025
El pasado sábado, San Lorenzo fue derrotado por Central Córdoba en los octavos de final, y su sueño de ganar el Torneo Clausura se desmoronó por completo.
A la crisis institucional y futbolística del Ciclón se sumaron, en las últimas horas, varios rumores, y uno de los más fuertes y probables es la salida de Jhohan Romaña.
A pesar de que el colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2026, el Cuervo pretende venderlo para aliviar, al menos un poco, las deudas económicas que han estado atormentando al club en el Bajo Flores.
Según trascendió, se espera que llegue una oferta desde Arabia Saudita o Qatar, los cuales estarían dispuestos a desembolsar el dinero que pretende San Lorenzo por el futbolista de 27 años.
La idea del equipo dirigido por Damián Ayude es que el defensor central no se vaya por menos de cuatro millones de dólares, una cifra que podría ser clave para el Ciclón.
Incluso, hace un par de días, el propio Romaña compartió una publicación en sus redes sociales haciendo alusión a una posible salida en las próximas semanas.
La sentida publicación de Jhohan Romaña
"Gracias Ciclón, gracias por acogerme. Siempre llevaré el escudo de este equipo en mi corazón", había escrito el zaguero en su cuenta oficial de Instagram.
La SAD ya no podrá vender jugadores sin autorización previa del club social. La medida impone un control estricto sobre las finanzas, ¡complicando el presupuesto de la SAF para 2026.
Tras la durísima sanción de seis meses a Juan Sebastián Verón, la directiva pincha emitió un comunicado de respaldo absoluto.
La AFA suspendió a los jugadores de Estudiantes y a Verón por el desplante a Rosario CentralDeportes27/11/2025
Los futbolistas deberán cumplir el castigo en el inicio del próximo torneo. El Tribunal de Disciplina dio su veredicto de manera oficial luego de lo ocurrido en el encuentro del domingo.
‘Chiqui’ Tapia suma apoyo en el fútbol salteño: Central Norte, Juventud y Gimnasia
Los tres clubes grandes de Salta emitieron comunicados públicos en apoyo a la actual conducción de la AFA y al trabajo federal impulsado por Pablo Toviggino.
Fernando “Teté” Quiroz seguirá siendo el entrenador de Gimnasia y Tiro durante la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras una serie de reuniones positivas con la dirigencia, el DT dio el visto bueno para continuar al frente del proyecto deportivo y en las próximas horas rubricará la firma de su nuevo contrato.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Una tragedia doméstica ocurrió en Tolosa, La Plata, donde Sandra Analía Alzueta (54) falleció al caer unos seis metros del techo de un galpón ubicado en Avenida 520.
Narcos usan drones capaces de transportar 100 kilos de droga
El interventor de Aguas Blancas advirtió en Aries que el narcotráfico utiliza drones capaces de transportar hasta 100 kilos para evitar los puestos de control.
ADIUNSa confirmó que la medida de fuerza será sin asistencia a los lugares de trabajo y podría afectar mesas de examen.
La Cámara alta informó que recortó casi mil empleados en dos años y que avanzará con un nuevo plan de reducción. Aun así, mantiene una planta cercana a los 4.000 trabajadores.