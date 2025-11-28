Justicia frena a la SAD de Botafogo: Textor no puede vender sin permiso

El club social del Botafogo obtuvo una victoria judicial clave en su disputa con la SAD, administrada por el empresario estadounidense John Textor. Según una decisión revelada este jueves, la 21ª Cámara de Derecho Privado aceptó el pedido para impedir la venta de jugadores sin autorización judicial previa. En la práctica, la SAF (Sociedad Anónima de Fútbol) podrá seguir negociando futbolistas, pero deberá informar al club social y a la Justicia antes de concretar cualquier operación.

La resolución fue firmada por el desembargador Marcelo Almeida de Moraes Marinho, relator del proceso iniciado por la administración del club social, encabezada por João Paulo Magalhães Lins. El mismo magistrado ya había rechazado otras dos solicitudes del club: el reintegro de 155,4 millones de reales de la empresa Eagle y la instalación de un interventor judicial en la SAD.

Para la defensa del club social, representada por Antonelli Advogados, el bloqueo de la venta de activos es el punto más relevante del fallo. El club busca mayor control sobre las finanzas de la SAF, especialmente en un momento en el que Textor ha reducido su nivel de inversión desde que comenzó la disputa judicial entre Eagle y Ares, acentuada tras la toma de control del Olympique de Lyon.

Qué dice el fallo al respecto

El fallo remarca: “Determino que cualquier venta de activos, distribución de dividendos, remuneración o gasto extraordinario, o cualquier acto con impacto económico, sea comunicado previamente al juzgado bajo pena de nulidad”, señala el documento.

Esto significa que toda negociación para vender jugadores deberá pasar por el control del club social y de la Justicia antes de ser oficializada. Desde la perspectiva de la SAF, la medida afecta directamente el presupuesto proyectado para 2026, ya que el club planeaba obtener fondos a través de salidas de futbolistas.

El lunes, el club social había iniciado esta acción con el objetivo de obtener más recursos y mayor participación en las decisiones estratégicas. Textor, al estar envuelto en la batalla legal contra Eagle y Ares, no ha invertido como antes, lo que generó preocupación en la dirigencia social.

Aun así, la decisión admite recurso, aunque la SAD todavía no ha presentado su apelación ni se pronunció públicamente sobre la medida.

Por su parte, el club social difundió un comunicado donde evita profundizar en la disputa judicial, pero resalta la importancia del diálogo institucional:

“El Botafogo de Futebol e Regatas informa que no se manifestará sobre procesos judiciales que involucren al club social. Reforzamos que el diálogo con la SAD es permanente y orientado a construir las mejores soluciones para los torcedores. Seguiremos firmes, unidos y comprometidos en buscar un camino de paz y cooperación en favor del Botafogo”.

La confrontación entre el club social y la SAD suma así un nuevo capítulo, en un escenario donde el control económico, las inversiones futuras y el modelo de gestión vuelven a quedar en el centro del debate.

Con información de Doble Amarilla