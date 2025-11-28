Apoyo total a Verón: Estudiantes desafía a AFA

Tras la durísima sanción de seis meses a Juan Sebastián Verón, la directiva pincha emitió un comunicado de respaldo absoluto.

Deportes28/11/2025

juan-sebastian-veron-2047882

Las repercusiones del “espaldazo” tomaron un nuevo curso con las sanciones que la Asociación del Fútbol Argentino impuso sobre Estudiantes a través de su Tribunal de Disciplina.

La Casa Madre resolvió darle dos fechas de suspensión a todos los futbolistas que participaron del polémico pasillo, aunque las mismas serán efectivas recién el próximo torneo. Además, Santiago Núñez, capitán del Pincha, no podrá ejercer la capitanía durante tres meses.

Más resonante fue la suspensión a Juan Sebastián Verón, cabeza de la dirigencia de Estudiantes, quien no podrá realizar cualquier actividad relacionada al fútbol por seis meses. La respuesta pública del club platense llegó mediante un comunicado oficial en redes.

La respuesta de Estudiantes a AFA

“En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, publicó Estudiantes en su cuenta oficial.

“En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional”, concluyó el comunicado.

Estudiantes se prepara para accionar legalmente en un conflicto que promete sumar nuevos capítulos.

Con información de 442

Te puede interesar
¡Fernando Quiroz sigue en casa! 🏟️El entrenador firmó hoy su renovación en la sede del club y c

Teté Quiroz seguirá siendo el técnico de Gimnasia y Tiro

Deportes27/11/2025

Fernando “Teté” Quiroz seguirá siendo el entrenador de Gimnasia y Tiro durante la temporada 2026 de la Primera Nacional. Tras una serie de reuniones positivas con la dirigencia, el DT dio el visto bueno para continuar al frente del proyecto deportivo y en las próximas horas rubricará la firma de su nuevo contrato.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail