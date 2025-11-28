Bomba en Gimnasia: Nacho Fernández vuelve si gana Carlos Anacleto

Las elecciones en Gimnasia están a pocos días de celebrarse y en las últimas horas se confirmó una bomba: el regreso de Nacho Fernández en caso de que uno de los candidatos gane.

El mediocampista, histórico jugador ligado al "Lobo", confirmó que regresará al club platense en caso de que Carlos Anacleto resulte electo, según confirmaron fuentes dirigenciales a Doble Amarilla.

El arreglo está dado de palabra y ultiman detalles para que sea presentado lo más pronto posible, incluso la semana próxima. Además, iniciaron gestiones para repatriar a Milton Casco, quien no seguiría en River.

Quiénes son los candidatos que participarán de las elecciones de Gimnasia

Usina Tripera

Presidente: Carlos Anacleto

Vicepresidente 1.º: Guillermo Ezequiel Ibañez

Vicepresidente 2.º: Ricardo Blas Casal

Vicepresidente 3.º: Josefina Paz Gaskin

Arriba Gimnasia

Presidente: Daniel Onofri

Vicepresidente 1.º: Manuel Mansanta

Vicepresidente 2.º: Emelina Molinari

Vicepresidente 3.º: Fabricio Gliemmo

Gimnasia Somos Todos

Presidente: Edgardo Medina

Vicepresidente 1.º: Javier Novarini

Vicepresidente 2.º: Luis Ignacio Rey

Vicepresidente 3.º: Marcelo Gabriel San Pablo

Unir a Gimnasia

Presidente: Diego Patiño

Vicepresidente 1.º: Juan Ignacio Larraza

Vicepresidente 2.º: Gastón Di Bella

Vicepresidente 3.º: Sebastián Gubia

Con información de 442