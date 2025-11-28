La SAD ya no podrá vender jugadores sin autorización previa del club social. La medida impone un control estricto sobre las finanzas, ¡complicando el presupuesto de la SAF para 2026.
Bomba en Gimnasia: Nacho Fernández vuelve si gana Carlos Anacleto
Nacho Fernández está a un paso de volver a Gimnasia. El regreso del ídolo depende de un solo nombre: Carlos Anacleto, candidato a presidente.Deportes28/11/2025
Las elecciones en Gimnasia están a pocos días de celebrarse y en las últimas horas se confirmó una bomba: el regreso de Nacho Fernández en caso de que uno de los candidatos gane.
El mediocampista, histórico jugador ligado al "Lobo", confirmó que regresará al club platense en caso de que Carlos Anacleto resulte electo, según confirmaron fuentes dirigenciales a Doble Amarilla.
El arreglo está dado de palabra y ultiman detalles para que sea presentado lo más pronto posible, incluso la semana próxima. Además, iniciaron gestiones para repatriar a Milton Casco, quien no seguiría en River.
Quiénes son los candidatos que participarán de las elecciones de Gimnasia
Usina Tripera
Presidente: Carlos Anacleto
Vicepresidente 1.º: Guillermo Ezequiel Ibañez
Vicepresidente 2.º: Ricardo Blas Casal
Vicepresidente 3.º: Josefina Paz Gaskin
Arriba Gimnasia
Presidente: Daniel Onofri
Vicepresidente 1.º: Manuel Mansanta
Vicepresidente 2.º: Emelina Molinari
Vicepresidente 3.º: Fabricio Gliemmo
Gimnasia Somos Todos
Presidente: Edgardo Medina
Vicepresidente 1.º: Javier Novarini
Vicepresidente 2.º: Luis Ignacio Rey
Vicepresidente 3.º: Marcelo Gabriel San Pablo
Unir a Gimnasia
Presidente: Diego Patiño
Vicepresidente 1.º: Juan Ignacio Larraza
Vicepresidente 2.º: Gastón Di Bella
Vicepresidente 3.º: Sebastián Gubia
