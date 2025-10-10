San Lorenzo: más de un centenar de policías buscan al excomisario Vicente Cordeyro

La Policía reanudó esta madrugada la búsqueda de Vicente Osvaldo Cordeyro, excomisario salteño visto por última vez el jueves por la mañana.

Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, informó la participación de más de 100 efectivos, además de canes y personal de altura.

Según condignó El Tribuo, el CIF peritó el auto hallado cerca de las 21.00 del jueves y tomó muestras para análisis.

El operativo se concentra en el Cerro Elefante, la Quebrada de San Lorenzo y senderos de la zona. Las cámaras confirmaron que viajó solo hasta San Lorenzo; no surge un destino alternativo.

La Fiscalía Penal N.º 2 activó el protocolo de búsqueda de personas. La familia apela a la solidaridad de la comunidad por algún dato que permtar dar con su paradero.