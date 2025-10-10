Se detectaron en el marco de los procedimientos de control preventivo que se realizan en las diferentes dependencias carcelarias. Se trabajó con el área de canes adiestrados del SPPS y paletas detectoras de metales.
San Lorenzo: más de un centenar de policías buscan al excomisario Vicente Cordeyro
El auto apareció anoche en San Lorenzo. Actúan equipos del CIF, canes y grupos de montaña. La familia pide colaboración.Policiales10/10/2025
La Policía reanudó esta madrugada la búsqueda de Vicente Osvaldo Cordeyro, excomisario salteño visto por última vez el jueves por la mañana.
Flavio Peloc, director de Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, informó la participación de más de 100 efectivos, además de canes y personal de altura.
Según condignó El Tribuo, el CIF peritó el auto hallado cerca de las 21.00 del jueves y tomó muestras para análisis.
El operativo se concentra en el Cerro Elefante, la Quebrada de San Lorenzo y senderos de la zona. Las cámaras confirmaron que viajó solo hasta San Lorenzo; no surge un destino alternativo.
La Fiscalía Penal N.º 2 activó el protocolo de búsqueda de personas. La familia apela a la solidaridad de la comunidad por algún dato que permtar dar con su paradero.
Efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un joven de 21 años, con domicilio en Tartagal, por amenazar y agredir verbalmente con un arma blanca a un periodista mientras este realizaba una entrevista televisiva.
La intervención fue en las calles Pellegrini y Caseros ante una alerta ciudadana. Fue asistida en la vía pública por efectivos de la Subcomisaría La Caldera. La mujer y el bebé se encuentran en buen estado de salud.
La joven de 22 años se encontraba desaparecida desde el pasado viernes, cuando dejó su casa en el auto familiar. El vehículo fue hallado abandonado.
“Persecuciones cinematográficas” sacuden Orán por contrabando de cigarrillos y coca
Efectivos de Gendarmería protagonizaron dos operativos durante el fin de semana y la noche del lunes, secuestrando más de 11 mil atados de cigarrillos y 157 kilos de hojas de coca.
La Policía de Salta clausuró anoche dos eventos sin autorización en Capital (barrio La Ciénaga) y en la localidad de El Galpón, tras la alerta de vecinos.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
El 20% de los beneficiarios cobra planes sociales por Mercado Pago: más de $11.000 millones en intereses
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, celebró que más de un millón de personas ya cobran sus planes sociales a través de Mercado Pago y pidió que se permita hacer lo mismo con jubilaciones y pensiones.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Este viernes, por ser feriado nacional, los colectivos funcionarán con frecuencia de domingoSalta10/10/2025
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.