La intervención fue en las calles Pellegrini y Caseros ante una alerta ciudadana. Fue asistida en la vía pública por efectivos de la Subcomisaría La Caldera. La mujer y el bebé se encuentran en buen estado de salud.
Salta: detenido por amenazas con arma blanca durante entrevista televisiva
Efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un joven de 21 años, con domicilio en Tartagal, por amenazar y agredir verbalmente con un arma blanca a un periodista mientras este realizaba una entrevista televisiva.Policiales09/10/2025
Ayer, miércoles, efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un hombre en el marco de una causa por amenazas con arma blanca y desorden.
El hecho se registró al mediodía en la Plazoleta Cuatro Siglos de la Capital. El sujeto amenazó y agredió verbalmente a un periodista mientras realizaba una entrevista televisiva en la vía pública.
El procedimiento se hizo durante la tarde en calle Manuela G. de Todd, donde el sujeto fue localizado e identificado. Se trataba de un hombre de 21 años con domicilio en Tartagal.
Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 6.
La joven de 22 años se encontraba desaparecida desde el pasado viernes, cuando dejó su casa en el auto familiar. El vehículo fue hallado abandonado.
“Persecuciones cinematográficas” sacuden Orán por contrabando de cigarrillos y coca
Efectivos de Gendarmería protagonizaron dos operativos durante el fin de semana y la noche del lunes, secuestrando más de 11 mil atados de cigarrillos y 157 kilos de hojas de coca.
La Policía de Salta clausuró anoche dos eventos sin autorización en Capital (barrio La Ciénaga) y en la localidad de El Galpón, tras la alerta de vecinos.
La Dirección General de Investigaciones detuvo a un hombre de 29 años y una mujer de 27 en Capital, vinculados a una causa por estafa a tres locales comerciales.
Efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial de Capital demoraron a dos jóvenes de 18 y 19 años en avenida Belgrano y 25 de Mayo, quienes circulaban en motos sin patente.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.
Banco Macro informó que, en su reunión de Directorio, aprobó un programa de recompra de acciones propias emitidas por la entidad, en el mercado local, bajo una serie de condiciones principales.