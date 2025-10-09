Salta: detenido por amenazas con arma blanca durante entrevista televisiva

Efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un joven de 21 años, con domicilio en Tartagal, por amenazar y agredir verbalmente con un arma blanca a un periodista mientras este realizaba una entrevista televisiva.

Policiales09/10/2025

Ayer, miércoles, efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un hombre en el marco de una causa por amenazas con arma blanca y desorden.

El hecho se registró al mediodía en la Plazoleta Cuatro Siglos de la Capital. El sujeto amenazó y agredió verbalmente a un periodista mientras realizaba una entrevista televisiva en la vía pública.

El procedimiento se hizo durante la tarde en calle Manuela G. de Todd, donde el sujeto fue localizado e identificado. Se trataba de un hombre de 21 años con domicilio en Tartagal.

Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 6.

