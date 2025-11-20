El jefe de la Policía de Salta, Diego Bustos, presidió el acto de inauguración de la nueva Sección de la Policía Turística en San Antonio de los Cobres (Distrito de Prevención 10).
Denuncia por violencia a Claudia Vázquez, vicepresidenta de la Agencia de Deportes de Salta
Una denuncia policial involucra a Claudia Vázquez, vicepresidenta de la Agencia de Deportes, acusada de agredir a una mujer en un bar de San Lorenzo Chico.Policiales20/11/2025
En las últimas horas llegó a Aries una denuncia policial que involucra a Claudia Vázquez, actual vicepresidenta de la Agencia de Deportes de la Provincia, quien habría agredido a una mujer durante un incidente ocurrido en un bar de San Lorenzo Chico, dentro del complejo Punto del Shopping, donde además funciona una oficina de la Agencia.
Según consta en la presentación, la mujer denuncia haber sido víctima de violencia física y verbal en el interior del local gastronómico.
Por cuestiones de seguridad de la víctima, no se difundirá su identidad.
Más allá de las circunstancias personales del episodio, se trata de un hecho grave, especialmente tratándose de una funcionaria pública en ejercicio que figura formalmente denunciada por un hecho de violencia.
Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte de Vázquez ni de la Agencia de Deportes. La situación permanece en etapa de denuncia y continuará su curso por los canales administrativos y judiciales correspondientes.
Esta madrugada, la Policía demoró a un hombre de 34 años que se encontraba dentro de un colectivo intentando sustraer elementos.
Más de 100 policías realizaron un megaoperativo con ocho allanamientos en tres barrios de la Capital. Se detuvo a cuatro personas (tres hombres y una mujer) por una causa de lesiones graves y abuso de armas.
La Policía realizó un Operativo en el macrocentro de la Capital, incluyendo barrios como Ceferino y Villa San Antonio, para reforzar la presencia en la zona.19 personas infraccionadas por consumo de alcohol y desorden, además de varias demoras y traslados al Centro de Contraventores.
Hallan muerto a un hombre en situación de calle en el centro de Salta
Un hombre de 69 años fue encontrado sin vida este sábado en la esquina de calle Esteco y avenida San Martín. Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar.
Fue en el marco de un control vehicular. Se labraron actas de infracción por incumplimiento al Código Contravencional. Hubo decomiso de piezas ictícolas sin vida. Intervino la Fiscalía Penal de Metán.
El Círculo Médico denunció una “medida unilateral y extorsiva” del IPS
La presidenta de la institución denunció que la obra social “culpa a los prestadores por su déficit” y busca romper convenios para manejar a discreción los honorarios y las condiciones laborales.
Los nosocomios de Capital e interior trabajarán con guardias habituales, mientras que los consultorios externos volverán a atender el martes 25.
Histórica caída en la vacunación infantil amenaza con el regreso de sarampión y polio en ArgentinaArgentina20/11/2025
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) lanzó una alerta ante la caída histórica en las tasas de vacunación infantil y adolescente, lo que pone en riesgo la inmunidad comunitaria.
Este viernes 21 y lunes 24 de noviembre, los servicios de transporte público operarán con horarios reducidos; los usuarios podrán seguir los colectivos en tiempo real a través de la SAETA APP.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.