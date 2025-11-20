Denuncia por violencia a Claudia Vázquez, vicepresidenta de la Agencia de Deportes de Salta

En las últimas horas llegó a Aries una denuncia policial que involucra a Claudia Vázquez, actual vicepresidenta de la Agencia de Deportes de la Provincia, quien habría agredido a una mujer durante un incidente ocurrido en un bar de San Lorenzo Chico, dentro del complejo Punto del Shopping, donde además funciona una oficina de la Agencia.

Según consta en la presentación, la mujer denuncia haber sido víctima de violencia física y verbal en el interior del local gastronómico.

Por cuestiones de seguridad de la víctima, no se difundirá su identidad.

Más allá de las circunstancias personales del episodio, se trata de un hecho grave, especialmente tratándose de una funcionaria pública en ejercicio que figura formalmente denunciada por un hecho de violencia.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte de Vázquez ni de la Agencia de Deportes. La situación permanece en etapa de denuncia y continuará su curso por los canales administrativos y judiciales correspondientes.