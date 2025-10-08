Precios de alimentos y limpieza suben hasta 11% en comercios de barrio

Si bien octubre arrancó sin grandes remarcaciones, el arrastre de aumentos de la última semana de septiembre todavía se siente en góndolas y mostradores. Según distintos relevamientos sectoriales, los comercios de cercanía y los mayoristas enfrentan subas promedio de entre 4% y 11%, con mayores incrementos en aceites, farináceos, lácteos y productos de limpieza. Al mismo tiempo, se advierte una creciente dificultad en el financiamiento de los clientes, en un contexto de consumo todavía debilitado.



En ese marco, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se aceleró al 2,2% en septiembre, frente al 1,6% registrado en agosto, en un mes atravesado por una mayor tensión cambiaria y financiera. Con esta cifra, el índice de precios al consumidor porteño acumula un alza del 22,7% en lo que va de 2025 y una variación interanual del 35%.

“Subieron algunos fiambres, algo de aceites y derivados -como mayonesas-, algunos panificados, todos entre un 4 y 5%. Danone subió el 4%”, detalló Adrián Morales, presidente de la Cámara de Almaceneros de Río Cuarto.

Desde la misma entidad pero de Santa Fe, confirmaron que “se están empezando a mostrar leves aumentos en productos, bebidas alcohólicas, aceites y lácteos”, con una variación que ronda entre el 2% y 3,5%. “Algunos los trasladamos al precio final y otros preferimos mantenerlos”, precisaron.

El titular de la Federación de Almaceneros, Fernando Savore, explicó que los incrementos más fuertes llegaron a fines de septiembre: “Arcor nos mandó un 8%, una barbaridad. Y Arcor es galletitas, mermeladas, fideos, enlatados. El café subió 7%, la gaseosa de primera marca un 4%. Lo demás se mantiene, pero la venta no acompaña”.

Savore advirtió además que las fechas de vencimiento se acortan: “Los distribuidores están desesperados por vender y hay que mirar las fechas de los productos. Se trabó mucho stock. No somos la excepción, pero al menos vendemos más que los hipermercados”.

En el sector mayorista, los aumentos fueron más marcados. Una distribuidora bonaerense resaltó: “A las tres panificadoras con las que trabajo les bajé la compra a la mitad. Ellos aumentaron entre un 6 y 8% y yo no puedo trasladar ni un punto porque la gente no compra”.

“Nos aumentó todo: alquiler, combustible, cargas sociales, seguros. Salís empatado con suerte. Esto no va a mejorar: falta lo principal, plata”, agregó con resignación.

En esa línea, un almacenero del interior del país aseguró que "antes armábamos combos porque la gente se movía por las ofertas, pero ahora ni eso". "Realmente no lo pueden comprar, notamos que mucha gente que iba a comprar con tarjeta de crédito, ahora no compra porque tiene cupo, o no pudieron pagar el resumen. Hasta ese extremo hemos llegado”, apuntó.

Cabe destacar que en un momento en el que los trabajadores no tienen liquidez, se endeudan en mayor medida con la tarjeta de crédito para intentar mantener su nivel de consumo. Tal es así que pese a la creciente morosidad, las operaciones con tarjetas de crédito crecieron un 1,2% real en septiembre y un 39,8% anual, según informó First Capital Group en base a datos del Banco Central (BCRA).

"Observamos un comportamiento irregular durante los últimos meses, alternando alzas y bajas en términos reales. Si bien están afectados los saldos por las circunstancias financieras tales como tasas, mora y plazos, también influyen nuevas ofertas comerciales que se realizan para movilizar las ventas ofreciendo cuotas sin interés o descuentos promocionales", explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Respecto a la morosidad, los últimos datos de julio mostraron que en familias representó el 5,7% del financiamiento total, la cifra más elevada desde que la autoridad monetaria comenzó los registros, en 2010.

Aumentos por rubros

Según la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), las principales empresas aplicaron ajustes en la última semana del mes.

Según la CADAM los aumentos responden a la suba de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART): "Aumentaron las comisiones del 1,5% al 2,9% y hubo un traslado a precios", destacó su vicepresidente Armando Farina.

Aunque la disparada del dólar y la incertidumbre electoral también influyeron, sobre todo en aceites, harinas y cafés, que tienen precios de commodities.

Con información de Ámbito