Bonos en dólares extienden caídas de hasta 2% en espera de novedades de Caputo

La persistencia de las dudas de los inversores afecta la cotización de los títulos, que ya operan con Tasa Interna de Retorno (TIR) por debajo del 20%, siendo el Global 2035 y el Global 2046 los más afectados.

Economía08/10/2025

Los bonos en dólares extienden las bajas con caídas de hasta 2% este miércoles 8 de octubre, a la espera de novedades del viaje de Luis Caputo a Washington.

Pese a los rumores que circularon las últimas horas, los títulos siguen a la baja y persisten las dudas de los inversores mientras se complica el poder de fuego del Tesoro ante la quinta jornada de intervención.
 
Los títulos con mayores bajas pertenecen al Global 2035, y el Global 2046 (-1,7%). En tanto le siguen el Global 2041 y 2048 (-1,67 y 1,60%, respectivamente).

