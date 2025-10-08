El diario británico analiza las dificultades de la gestión libertaria para acumular reservas, así como especuladores aprovechan las brechas en el tipo de cambio para obtener grandes ganancias.
Bonos en dólares extienden caídas de hasta 2% en espera de novedades de Caputo
La persistencia de las dudas de los inversores afecta la cotización de los títulos, que ya operan con Tasa Interna de Retorno (TIR) por debajo del 20%, siendo el Global 2035 y el Global 2046 los más afectados.Economía08/10/2025
Los bonos en dólares extienden las bajas con caídas de hasta 2% este miércoles 8 de octubre, a la espera de novedades del viaje de Luis Caputo a Washington.
Pese a los rumores que circularon las últimas horas, los títulos siguen a la baja y persisten las dudas de los inversores mientras se complica el poder de fuego del Tesoro ante la quinta jornada de intervención.
Los títulos con mayores bajas pertenecen al Global 2035, y el Global 2046 (-1,7%). En tanto le siguen el Global 2041 y 2048 (-1,67 y 1,60%, respectivamente).
Con información de Ámbito
Para sostener la cotización, en el mercado estiman que el Tesoro ya vendió más del 60% de los US$2200 millones que le compró al campo hace unos 10 días gracias a la eliminación de las retenciones.
