Bonos en dólares extienden caídas de hasta 2% en espera de novedades de Caputo

Los bonos en dólares extienden las bajas con caídas de hasta 2% este miércoles 8 de octubre, a la espera de novedades del viaje de Luis Caputo a Washington.

Pese a los rumores que circularon las últimas horas, los títulos siguen a la baja y persisten las dudas de los inversores mientras se complica el poder de fuego del Tesoro ante la quinta jornada de intervención.



Los títulos con mayores bajas pertenecen al Global 2035, y el Global 2046 (-1,7%). En tanto le siguen el Global 2041 y 2048 (-1,67 y 1,60%, respectivamente).

Con información de Ámbito