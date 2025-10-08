El fuego amenaza comunidades rurales en los cerros de Orán

Nación ayuda a combatir los incendios que ya afectaron 1.900 hectáreas en Orán
Carlos León, de los Bomberos Voluntarios de Orán, confirmó que trabajan brigadistas provinciales y nacionales, junto con aviones hidrantes y maquinaria pesada.
El avance del fuego en el departamento Orán preocupa por su cercanía a viviendas y comunidades rurales. Las altas temperaturas y los vientos complican el trabajo de los equipos, advierten.Municipios08/10/2025Ivana Chañi
El integrante de los Bomberos Voluntarios de Orán, Carlos León, advirtió que los incendios forestales que se mantienen activos desde fines de agosto ponen en riesgo a comunidades rurales y viviendas cercanas en distintos puntos del departamento.
“Ayer trabajamos hasta las once de la noche para evitar que el fuego llegara a viviendas y a un corral con animales. La prioridad siempre es la vida de las personas y los animales”, contó León en Aries.
Los focos más preocupantes se ubican en las zonas de Ruta 18, San Agustín, Valle Morado, Urundel, Colonia Santa Rosa y Río Blanquito, donde las llamas avanzan sobre monte alto y vegetación seca.
“En algunos sectores tenemos fuego de copas de más de 25 metros. Los vehículos no pueden ingresar y el trabajo se hace a pie, con herramientas manuales”, explicó.
El bombero recordó que en 2022 la región sufrió incendios de gran magnitud y que ahora intentan evitar una situación similar.
“Todavía no llegamos a ese nivel de intensidad, pero estamos cerca. Lo que queremos evitar es que el fuego alcance los montes vírgenes y las comunidades de los cerros”, señaló.
Las altas temperaturas y los vientos complican el trabajo de los equipos, que deben cubrir varios focos en simultáneo. “Se trabaja en los cuatro puntos cardinales del departamento, por tierra y aire, con jornadas extenuantes”, concluyó León.
