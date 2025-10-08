El fuego amenaza comunidades rurales en los cerros de Orán

El integrante de los Bomberos Voluntarios de Orán, Carlos León, advirtió que los incendios forestales que se mantienen activos desde fines de agosto ponen en riesgo a comunidades rurales y viviendas cercanas en distintos puntos del departamento.

“Ayer trabajamos hasta las once de la noche para evitar que el fuego llegara a viviendas y a un corral con animales. La prioridad siempre es la vida de las personas y los animales”, contó León en Aries.

Los focos más preocupantes se ubican en las zonas de Ruta 18, San Agustín, Valle Morado, Urundel, Colonia Santa Rosa y Río Blanquito, donde las llamas avanzan sobre monte alto y vegetación seca.

“En algunos sectores tenemos fuego de copas de más de 25 metros. Los vehículos no pueden ingresar y el trabajo se hace a pie, con herramientas manuales”, explicó.

El bombero recordó que en 2022 la región sufrió incendios de gran magnitud y que ahora intentan evitar una situación similar.

“Todavía no llegamos a ese nivel de intensidad, pero estamos cerca. Lo que queremos evitar es que el fuego alcance los montes vírgenes y las comunidades de los cerros”, señaló.

Las altas temperaturas y los vientos complican el trabajo de los equipos, que deben cubrir varios focos en simultáneo. “Se trabaja en los cuatro puntos cardinales del departamento, por tierra y aire, con jornadas extenuantes”, concluyó León.