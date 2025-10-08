Nación ayuda a combatir los incendios que ya afectaron 1.900 hectáreas en Orán

Carlos León, de los Bomberos Voluntarios de Orán, confirmó que trabajan brigadistas provinciales y nacionales, junto con aviones hidrantes y maquinaria pesada.

El avance del fuego en el norte salteño obligó a reforzar los operativos de emergencia.

Según informó Carlos León, integrante de los Bomberos Voluntarios de Orán, en la zona trabajan brigadistas de Salta, Defensa Civil y del Plan Nacional de Manejo del Fuego, con más de 50 personas desplegadas en distintos frentes.

“Tenemos gente de la Brigada Forestal de Salta y del Plan Nacional. También llegaron dos aviones hidrantes y un avión vigía que monitorea los distintos focos”, explicó León en Aries.

El primer avión hidrante, con capacidad de 3.000 litros, sufrió un desperfecto el jueves al mediodía, pero fue reemplazado rápidamente.

“En pocas horas llegaron dos unidades más para continuar el trabajo. Solo hubo un parate de cuatro horas”, señaló.

19955-amplio-operativo-de-defensa-civil-para-el-sofocamiento-de-incendios-de-pastizales-en-el-norte-provincialIncendios en el norte: más de 1900 hectáreas arrasadas por el fuego, incluidos bosques nativos

El bombero remarcó la coordinación entre las distintas fuerzas. “Se está trabajando a pleno, con apoyo aéreo y maquinaria pesada que abre picadas para permitir el ingreso de las dotaciones terrestres”, dijo.

Hasta el momento, el fuego afectó unas 1.900 hectáreas de monte, pastizales y pajonales.

Las tareas continúan por tierra y aire, con turnos de más de 12 horas bajo temperaturas extremas que llegaron a 46 grados el último fin de semana.

 

