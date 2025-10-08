En Salta crecen los cuadros de ansiedad, depresión y angustia

El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, aseguró que aumentan los casos de depresión, ansiedad, angustia y consumo problemático en Salta. Atribuyó el incremento al impacto de la crisis económica y social.

Salud08/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

El secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia, Martín Teruel, advirtió que los trastornos emocionales y de consumo aumentaron de manera significativa en los últimos meses, en un contexto de crisis económica y social que “se refleja en los estados de ánimo de la población”.

“Se verifican cuadros depresivos, de ansiedad, angustia, consumos problemáticos y también personas con ideación suicida. Es muy compleja la realidad social que atravesamos”, expresó el funcionario en Aries.

Teruel explicó que este fenómeno no es exclusivo de Salta.

“En todas las provincias han crecido las consultas en salud mental. Y si ampliamos la mirada, se verifica también a nivel mundial el aumento de los consumos y de las tasas de suicidio”, señaló.

El funcionario llamó a no retroceder en los esfuerzos del Estado provincial para fortalecer los servicios de salud mental. “Es fundamental sostener políticas públicas activas, porque cada vez más personas necesitan contención y acompañamiento profesional”, afirmó.                                                

