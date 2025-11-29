Cuerpos idealizados: redes sociales ponen en riesgo a casi el 50% de los jóvenes

El Ministerio de Salud Pública de Salta emitió una solicitud a la población para extremar las medidas de prevención contra el cáncer de piel y los golpes de calor debido a las altas temperaturas.
El 47% de las personas entre 16 y 25 años presenta riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, como consecuencia del uso intensivo de redes sociales y la exposición a modelos corporales irreales, de acuerdo con un estudio del Departamento de Dietética de la Facultad de Salud Pública de Bytom.
La presión que ejerce la hiperconexión online vincula directamente el aumento de la insatisfacción corporal con la adopción de comportamientos alimentarios nocivos, es la conclusión a la que arriba el trabajo al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
La comparación constante con cuerpos idealizados, alimentada por filtros, ediciones y algoritmos que premian la perfección, está elevando el malestar corporal y disparando conductas de riesgo en adolescentes y jóvenes.
En el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), hay un alerta que no se puede eludir: los jóvenes están atravesando una relación cada vez más dolorosa con su imagen corporal.
La presión estética dejó de ser algo esporádico. Hoy sucede cada vez que se abre una app, cada vez que se scrollea, cada vez que se sube una foto.
La maestra en ciencias mexicana, Ana María Balboa Verduzco, sostuvo asimismo que la exposición constante en redes sociales a estereotipos irreales y contenido distorsionado sobre la imagen corporal, se convirtió en uno de los factores de riesgo más alarmantes para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria entre adolescentes y jóvenes, según un cable de la agencia Xinhua .
Espejo digital
Los cuerpos se comparan, se califican, se exponen. Y ese espejo digital, lejos de ser neutral, está diseñado para amplificar lo que duele.
“Los Trastornos de Conducta Alimentaria aparecen muchas veces como intentos desesperados por recuperar un sentido de control sobre el cuerpo y la propia vida. Cuando el afuera exige perfección, la persona siente que nunca alcanza, y ese vacío puede transformarse en sufrimiento profundo”, señala Maria Aldana Peretti, Lic. en Nutrición de Boreal Salud.
Este contexto no solo afecta la autoestima: puede influir en la relación con la comida, el ejercicio y el propio cuerpo.
Saltarse comidas, comer en secreto, contar calorías de manera obsesiva, entrenar compulsivamente o evitar situaciones sociales donde haya comida son algunas de las señales de alarma que familiares, docentes y amistades deben observar.
Los TCA no son una etapa ni una elección: son enfermedades serias que requieren atención clínica y acompañamiento emocional.
Perspectiva nutricional
Desde la perspectiva nutricional, la intervención temprana es clave.
“El objetivo no es solo recuperar el peso o modificar la alimentación. Es reconstruir una relación segura con el cuerpo, con la comida y consigo mismo. Y eso requiere tiempo, contención y un entorno que acompañe sin juzgar”, destacan desde Boreal Salud.
La prevención empieza por cambiar la conversación: dejar de hablar del cuerpo como una medida de valor personal, cuestionar los mensajes que asocian belleza con delgadez o musculatura extrema, y promover entornos donde la diversidad corporal sea respetada y visible.
También es necesario revisar cómo usamos las redes: hacer pausas, aprender a distinguir lo real de lo construido, y recordar que una imagen no revela la vida completa de nadie.
Con información de Noticias Argentinas
