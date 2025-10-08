Aumentaron un 50% las consultas en salud mental en Salta durante el último año

Cada vez más salteños recurren al sistema público porque no pueden pagar la prepaga
El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, advirtió que la crisis económica provocó la pérdida de coberturas y encareció los tratamientos.
En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, el secretario de Salud Mental y Adicciones de la Provincia, Martín Teruel, explicó que Salta decidió lanzar una residencia provincial en salud mental para garantizar la formación de nuevos profesionales, luego de que la Nación diera de baja la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM) y recortara el financiamiento al sistema público.
“A principios de este año el Gobierno nacional decidió cerrar la RISAM y otras residencias. Desde mayo trabajamos para sostener ese espacio de formación con fondos provinciales. Ya hay cerca de cien personas inscriptas para los exámenes de ingreso”, explicó Teruel en Aries
El funcionario detalló que una residencia es un ámbito de capacitación y especialización profesional, donde los egresados se forman durante tres años y luego se incorporan a los equipos de salud pública.
“En los últimos doce meses incorporamos más de treinta profesionales egresados de residencias a distintos puntos de la provincia, priorizando donde más se necesita”, precisó.
Consultado sobre la situación actual, Teruel reconoció un crecimiento sostenido de la demanda de atención.
“En el primer semestre de este año tuvimos un 27% más de consultas que en los seis meses anteriores, y un 50% más si comparamos con el mismo período del año pasado. Esto refleja tanto el aumento de los padecimientos como una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental”, señaló.
El funcionario remarcó que el contexto económico y social incide directamente en los estados emocionales de la población.
“Vivimos momentos de tensión, preocupación e incertidumbre, y eso se traduce en más consultas y más necesidad de acompañamiento profesional”, indicó.
Finalmente, Teruel destacó que las actividades por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, incluirán jornadas de sensibilización y concientización en toda la provincia, con la consigna de fortalecer el acceso y la atención integral.
El secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, aseguró que aumentan los casos de depresión, ansiedad, angustia y consumo problemático en Salta. Atribuyó el incremento al impacto de la crisis económica y social.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
