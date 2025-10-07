Jarsún y el show de Milei: “Un presidente debe tener respeto y seriedad, no hacernos reír al mundo”

El candidato a senador nacional por Primero los Salteños, Ignacio Jarsún, expresó su preocupación por las últimas actitudes públicas del presidente Javier Milei, y sostuvo que “un líder puede tener carisma, pero debe mantener el respeto y la seriedad que el cargo exige”.

En diálogo con Aries, Jarsún señaló que las conductas del mandatario nacional generan preocupación dentro y fuera del país.

“Puede tener carisma, pero también hay que tener respeto y capacidad de conducción. Me preocupa que un presidente actúe de esa forma. Si yo fuera un inversor con 100 millones de dólares para invertir y veo eso, sinceramente, no sé si me darían ganas de hacerlo”, afirmó.

El referente salteño comparó la actitud de Milei con la de otros líderes internacionales y consideró que su comportamiento “no contribuye a generar confianza ni estabilidad política”.

“No me imagino a Trump haciendo eso, por ejemplo. La verdad es que no nos gusta a ninguno de los argentinos ser el motivo de burla del mundo. Este tipo de actitudes no habla de seriedad institucional”, sostuvo.

Jarsún remarcó que el país “necesita líderes que conduzcan con respeto y que representen al pueblo con responsabilidad”, y afirmó que “la imagen del presidente debe ser un símbolo de equilibrio, no de confrontación permanente”.