Funcionarios de Israel y de Hamás se reunieron en El Cairo, capital de Egipto. El encuentro se dio en búsqueda de un acuerdo por los rehenes secuestrados por la organización de origen palestino.
Derrumbe en pleno centro de Madrid dejo cuatro personas atrapadas y un herido grave
Un edificio en construcción en la calle Hileras se desplomó cerca de la Puerta del Sol; bomberos y policía trabajan en el rescate mientras la zona permanece cerrada.El Mundo07/10/2025
Un derrumbe en un edificio en pleno centro de Madrid, capital de España, dejó a cuatro personas atrapadas bajo los escombros y un herido grave, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional.
El episodio ocurrió este martes en una construcción en obra en la calle Hileras, a metros de la plaza de Ópera y la Puerta del Sol.
“El edificio llevaba mucho tiempo abandonado”
Trabajadores de comercios dijeron haber escuchado un “estruendo” y que, enseguida, el aire se llenó de polvo y un olor extraño. “Se cayó todo el edificio y no podemos pasar. Está lleno de ambulancias y policías y no nos dejan entrar”, relató una vecina, todavía conmocionada.
Otra residente del barrio aseguró que el edificio “llevaba mucho tiempo abandonado y estaba en obras”. Según su testimonio, habían instalado una grúa de gran tamaño en el andamio y el plan era convertir el lugar en un hotel, con obras que iban a durar dos años.
“Hace media hora noté un temblor terrible en la calle y se levantó muchísimo polvo enfrente del inmueble, una nube que dejó a la gente asustada y confundida”, describió.
Fuentes de la investigación indicaron que “se han caído al menos seis pisos“.
Once dotaciones de bomberos trabajan en el lugar junto a agentes de la Policía Municipal de Madrid. Mientras tanto, la zona permanece completamente cerrada al tránsito y el despliegue de emergencia continúa.
