La venta de insumos para la construcción repuntó en septiembre al registrar una suba del 6,5% interanual y un 1,08% respecto a agosto, revirtiendo dos meses de caída, según el Índice Construya (IC).
Legisladora argentina y miembro de la flotilla secuestrada en Israel fue liberada
Celeste Fierro, diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, ya está de regreso al país y llegará mañana por la noche.Argentina07/10/2025
La legisladora porteña electa por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (MST/FIT) y miembro de la flotilla Sumud Global, secuestrada en Israel, fue liberada. Ahora, en Jordania, se encuentra de regreso al país y llegará mañana por la noche.
Su compañero, ex legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y coordinador de la Liga Internacional Socialista, Alejandro Bodart, sostuvo que Fierro fue secuestrada "por el ejército genocida de Israel", pero que ya está libre "gracias al reclamo y la movilización en Argentina y el mundo".
"Es una alegría inmensa que Cele haya sido liberada esta madrugada en Jordania, junto a los demás detenidos de Argentina y el resto de la flotilla. Llegará mañana, luego de protagonizar, desde el Adara, la mayor misión humanitaria rumbo a Gaza de la historia y de ser secuestrados impunemente junto a Greta, (Thumber) y toda la flotilla, por el ejército israelí en aguas internacionales”, señaló en un comunicado oficial del MST.
Por otra parte, Bodart remarcó que “esta libertad es otro golpe al sionismo" que amenazó con encerrarlos "bajo falsas acusaciones de terroristas": "Los únicos terroristas son (Benjamin) Netanyahu, (Donald) Trump y todo el imperialismo", agregó.
En la misma línea, volvió a defender al pueblo palestino y repudió "la alineación" del gobierno del presidente Javier Milei con el Estado Israel y su "sometimiento" a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional.
Por su parte, el diputado nacional, Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista /FIT), quien también fue integrante de la flotilla, remarcó la importancia de las distintas manifestaciones a nivel mundial porque esa fue la iniciativa que logró "que se los libere".
"Vamos a ir a recibirlos reconociéndolos como valientes luchadoras y luchadores de la más grande causa humanitaria en apoyo a Gaza”, concluyó.
Para finalizar, el FIT manifestó que, tanto Fierro como los demás integrantes de la flotilla, habían sido secuestrados "de manera ilegal por la armada israelí" como parte de los 473 miembros de la Global Sumud que surcó el Mar Mediterráneo llevando ayuda humanitaria a Gaza.
El régimen que otorga beneficios impositivos para atraer capitales sigue sumando iniciativas y el potencial de las que ya están en cartera es relevante.
Según el INDEC, la mayoría tiene entre 60 y 74 años. Los bajos haberes, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo empujan a miles de adultos mayores a mantenerse activos, muchas veces en la informalidad.
Las cámaras del sector enviaron cartas al Ministerio de Economía advirtiendo que la deuda y el no reconocimiento de intereses por mora "ponen en riesgo los planes de inversión" necesarios para el desarrollo de la producción de hidrocarburos en el país.
Salarios a la baja: empleados privados estancados y sector público, el más ajustadoArgentina07/10/2025
Los salarios registrados acumulan una caída real del 11% bajo la gestión de Javier Milei, según el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Un reciente estudio de The Economist Impact reveló que Argentina es uno de los países con mayor incidencia de cáncer de mama y cuello de útero en América Latina.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”Política06/10/2025
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.