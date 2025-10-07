Legisladora argentina y miembro de la flotilla secuestrada en Israel fue liberada

La legisladora porteña electa por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (MST/FIT) y miembro de la flotilla Sumud Global, secuestrada en Israel, fue liberada. Ahora, en Jordania, se encuentra de regreso al país y llegará mañana por la noche.

Su compañero, ex legislador del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y coordinador de la Liga Internacional Socialista, Alejandro Bodart, sostuvo que Fierro fue secuestrada "por el ejército genocida de Israel", pero que ya está libre "gracias al reclamo y la movilización en Argentina y el mundo".

"Es una alegría inmensa que Cele haya sido liberada esta madrugada en Jordania, junto a los demás detenidos de Argentina y el resto de la flotilla. Llegará mañana, luego de protagonizar, desde el Adara, la mayor misión humanitaria rumbo a Gaza de la historia y de ser secuestrados impunemente junto a Greta, (Thumber) y toda la flotilla, por el ejército israelí en aguas internacionales”, señaló en un comunicado oficial del MST.

Por otra parte, Bodart remarcó que “esta libertad es otro golpe al sionismo" que amenazó con encerrarlos "bajo falsas acusaciones de terroristas": "Los únicos terroristas son (Benjamin) Netanyahu, (Donald) Trump y todo el imperialismo", agregó.

En la misma línea, volvió a defender al pueblo palestino y repudió "la alineación" del gobierno del presidente Javier Milei con el Estado Israel y su "sometimiento" a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional.

Por su parte, el diputado nacional, Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista /FIT), quien también fue integrante de la flotilla, remarcó la importancia de las distintas manifestaciones a nivel mundial porque esa fue la iniciativa que logró "que se los libere".

"Vamos a ir a recibirlos reconociéndolos como valientes luchadoras y luchadores de la más grande causa humanitaria en apoyo a Gaza”, concluyó.

Para finalizar, el FIT manifestó que, tanto Fierro como los demás integrantes de la flotilla, habían sido secuestrados "de manera ilegal por la armada israelí" como parte de los 473 miembros de la Global Sumud que surcó el Mar Mediterráneo llevando ayuda humanitaria a Gaza.