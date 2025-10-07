Para un tiempo de decisión cívica, todos los recursos sirven para despertar el interés, informar y lograr la adhesión ciudadana, Como cada elección, la del 26 de octubre está siendo tratada como condicionante para la constitución del próximo gobierno o, por lo menos, aprovechar esa necesidad para satisfacer otras demandas.
El show debe continuar… aunque el barco se hunda
El presidente volvió a convertir la política en un espectáculo. Un show de un millón de dólares, con estadio lleno y entrada gratis, mientras el país se hunde.Opinión07/10/2025 Mario Ernesto Peña
Es un chiste. Un mamarracho. Ya lo dije de entrada, y lo repito después de ver lo que pasó anoche con el presidente y su equipo de gobierno. Fue una actuación, un número circense. Les falta buscar un burro y pueden salir de gira por el interior, como aquellos circos de antes. Vergüenza ajena, eso es lo que sentimos muchos que todavía esperamos tener un presidente serio, alguien capaz de sacar este país adelante. Pero no: lo de anoche fue eso, un mamarracho.
La escena me recordó al Titanic, cuando los músicos seguían tocando mientras el barco se hundía. Una imagen perfecta de lo que estamos viviendo.
Confieso que, a veces, cuando hago estos comentarios, me da miedo equivocarme, porque sé que hay gente que realmente ovacionó al presidente. Fueron 14 o 15 mil personas en el estadio, la mayoría jóvenes, algunos gritando “¡te amo!”. Es decir, un artista con todo pago, llenando un estadio. Porque eso fue: un espectáculo.
Ahora bien, ¿cuánto costó ese show? Se habla de un millón de dólares. ¿Y quién lo pagó? ¿De dónde salió ese dinero? Nadie lo sabe. Pero todo apunta a que lo pagamos nosotros. Porque las entradas no se vendían: se retiraban gratis, previa acreditación por redes sociales. Y si nadie pagó para entrar, alguien tuvo que poner la plata.
Entonces, ¿cómo no preguntarse de dónde sale la relación entre el presidente y José Luis Espert? Se conocieron cuando los dos buscaban llegar al poder, con hambre, literalmente. Y Espert ya tenía un “sponsor”: nada menos que un empresario hoy detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Porque, claro, para una campaña presidencial hace falta un camión de dólares.
Cuando Espert se cae, aparece Milei, y –según se dice– le hereda ese “sponsor”. Y, curiosamente, cuando lanza su candidatura, el propio Milei declara que “no importa de dónde venga la plata, mientras vengan dólares a la Argentina”. Se lo dijo sin sonrojarse a un periodista que le preguntó si aceptaría dinero del narcotráfico o del lavado.
Ahí empieza a cerrar el círculo: la defensa de Milei hacia Espert, la protección, la lealtad. Porque el hombre que le trajo la plata no se traiciona. Y mientras tanto, el país en manos de gente que juega a ser rockstar.
A todo esto, ¿dónde está Caputo, el pedigüeño? Hace días en Estados Unidos, pidiendo plata al Fondo Monetario, mientras acá el presidente monta un recital con luces, pantallas y puesta en escena. El mismo presidente que repite, una y otra vez, que “no hay plata”.
Entonces, ¿quién pagó todo eso? Porque si no fue el Estado, ¿quién financió el espectáculo de un millón de dólares? Y si fue el Estado, ¿con qué cara le piden sacrificio a la gente que no llega a fin de mes?
Mientras el ministro ruega dólares y el país se achica, el presidente pierde un día entero ensayando sonido, haciendo pruebas. El barco se hunde, pero los músicos siguen tocando.
Tenemos un gran país, pero lo que no tenemos es quien lo conduzca con responsabilidad. Si esto sigue así, el final del espectáculo no será con aplausos, sino con el telón cayendo sobre un escenario vacío.
Los próximos 20 días serán inquietantes para la sociedad, convocada a renovar parcialmente el Congreso de la Nación. Es el último tramo de un proceso que es virtuoso en términos democráticos, porque profundiza la participación ciudadana en el manejo de los asuntos públicos y así lo demuestran los países más desarrollados, que tienen regímenes políticos similares.
“Les puedo asegurar que esta es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”. Esto dijo ayer el presidente refiriéndose a la condena contra la ex presidente de la Nación.
El Ejecutivo Provincial ha sido autorizado a tomar deuda por 100 millones de dólares a través del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.
Mientras la atención y los esfuerzos se concentran en el ordenamiento de la macroeconomía, los datos sobre la micro dan cuenta de una crisis social de alcances preocupantes. Los consumos básicos han caído y las expectativas de ajuste salarial son mínimas.
El Gobierno insiste en sostener lo insostenible: un dólar artificial, un Banco Central vaciado y un país en caída libre. Milei, lejos de reconocer la realidad, se aferra al poder a cualquier costo. ¿Hasta dónde piensa llevarnos?
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”Política06/10/2025
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.