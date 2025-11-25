Con saco militar

Podemos discutir modernización, eficiencia o tecnicismos, claro que sí. Pero hay líneas que no se cruzan sin una conversación más profunda, honesta y responsable. Y este movimiento —por más prolijo que quieran presentarlo— vuelve a poner en tensión un acuerdo básico que construimos entre todos desde 1983.

No hace falta exagerar para decirlo claro: no estamos de acuerdo. No con los retrocesos disfrazados de innovación, ni con el borrado silencioso de aprendizajes que nos hicieron mejores. La democracia argentina merece debate, sí, pero también memoria y coherencia.

Porque si algo enseñó nuestra historia, es que los atajos institucionales nunca salieron gratis.

Y esta vez, más que un giro inesperado, parece un mal déjà vu.