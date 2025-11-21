Negociaciones

Gustavo Sáenz es uno de los mandatarios que se muestra activo en el acercamiento que propicia el gobierno federal pero también marca que no se ha logrado entendimiento en los temas tratados. Ponderó el esfuerzo que realiza el ministro del Interior, Diego Santilli -quien anunció su próxima visita a Salta- para mantener abierto el diálogo pero, según expresó en declaraciones radiales realizadas en Buenos Aires este viernes, “el poncho no aparece”.

La referencia apunta a la ineficacia de las gestiones que viene realizando para lograr que Nación cumpla con obras convenidas el año pasado y ratificadas en junio porque en ningún caso afectan el equilibrio fiscal y sí pueden frustrar las expectativas de crecimiento que tiene la Provincia.

Este afán lo mantuvo alejado de escenarios que también son importantes porque se definen estrategias para alcanzar objetivos que se comparten con otras regiones. Este jueves no participó la última asamblea del año del Consejo Regional del Norte Grande ni del cierre de la nueva edición del Programa Federal de Formación "Gestión para el Desarrollo" que organiza el Consejo Federal de Inversiones. Son espacios en los que los gobernadores tienen oportunidad de exponer sus reclamos pero también de reunirse para repasar las acciones conjuntas que permitan fortalecer su posicionamiento frente a la administración libertaria, que prepara reformas al proyecto de presupuesto para 2026.

A casi un mes de los comicios en los que la ciudadanía acompañó a la Libertad Avanza, mejorando su posición en el Congreso, se desplegó un amplio abanico de posibilidades para avanzar en acuerdos ya alcanzados por los gobernadores entre sí pero que no encuentran eco en decisiones nacionales. Por ello es que en la declaración aprobada al cierre de la asamblea del Norte Grande, realizada en Santiago del Estero, se expresó la necesidad de que se contemplen en el Presupuesto 2026, los aportes y remanentes del tesoro nacional y se sume a la bolsa de recursos coparticipables la recaudación del impuesto a los combustibles. Esta pretensión estaba contemplada en proyectos de ley que, finalmente, no se trataron en el Congreso.

Las herramientas con las que cuentan los gobernadores no se agotan en las mesas de diálogo que tiende el gobierno de Javier Milei sino que tienen en los legisladores que responden a sus respectivos sectores políticos otra forma de expresión. Son ellos los que van a concretar el apoyo que se comprometa, en la medida que la contrapartida cubra las expectativas provinciales.

Por ahora, se ha unificado la solicitud de las provincias respecto de los detalles del paquete de reformas que todavía no se han girado a las cámaras legislativas. Se anticipó el acompañamiento al proyecto del Presupuesto, en tanto se mantengan presupuestos mínimos en educación, ciencia y asistencia social.

Nada está cerrado y hasta la primera mitad de diciembre será un tiempo de negociaciones.

