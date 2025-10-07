Violento episodio familiar en Córdoba: un joven fue atacado con un cuchillo

Un violento episodio familiar conmocionó a Córdoba durante la noche del domingo. Un joven de 19 años fue atacado con un cuchillo por su padrastro de 31 años.

El hecho ocurrió pasadas las 21:30 en una casa ubicada en la calle Monteagudo al 1500, en Río Tercero.

Según consignaron medios locales, la Policía fue alertada por vecinos y al llegar, los efectivos encontraron a la víctima tendida sobre la calle con una herida cortante en el abdomen.

Minutos más tarde, personal de Bomberos Voluntarios trasladó de urgencia al herido al Hospital Provincial, donde permanece internado con lesiones graves en la parte intercostal izquierda.

De acuerdo con los primeros datos, el joven fue apuñalado con una cuchilla tipo carnicero durante una fuerte discusión familiar.

En tanto, el agresor quedó detenido en el domicilio donde ocurrió el ataque y el arma blanca fue secuestrada como evidencia.

La causa quedó a cargo de la fiscal Paula Bruera, quien dispuso las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del ataque.

El hecho está caratulado como “lesiones graves”, aunque no se descarta que la imputación cambie según la evolución del joven herido.

Con información de TN