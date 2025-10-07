La víctima se encontraba desaparecida desde el domingo y fue localizada cerca de la desembocadura del arroyo Cuña Pirú.
Violento episodio familiar en Córdoba: un joven fue atacado con un cuchillo
La víctima fue trasladada con heridas graves al Hospital Provincial; el agresor quedó detenido en el lugar.Provincias07/10/2025
Un violento episodio familiar conmocionó a Córdoba durante la noche del domingo. Un joven de 19 años fue atacado con un cuchillo por su padrastro de 31 años.
El hecho ocurrió pasadas las 21:30 en una casa ubicada en la calle Monteagudo al 1500, en Río Tercero.
Según consignaron medios locales, la Policía fue alertada por vecinos y al llegar, los efectivos encontraron a la víctima tendida sobre la calle con una herida cortante en el abdomen.
Minutos más tarde, personal de Bomberos Voluntarios trasladó de urgencia al herido al Hospital Provincial, donde permanece internado con lesiones graves en la parte intercostal izquierda.
De acuerdo con los primeros datos, el joven fue apuñalado con una cuchilla tipo carnicero durante una fuerte discusión familiar.
En tanto, el agresor quedó detenido en el domicilio donde ocurrió el ataque y el arma blanca fue secuestrada como evidencia.
La causa quedó a cargo de la fiscal Paula Bruera, quien dispuso las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del ataque.
El hecho está caratulado como “lesiones graves”, aunque no se descarta que la imputación cambie según la evolución del joven herido.
Con información de TN
Los animales fueron encontrados en malas condiciones sanitarias y entregados a una ONG.
Detienen en Misiones a un brasileño buscado por femicidio y crímenes por encargoProvincias06/10/2025
Jair de Christo, de 35 años, fue capturado tras un seguimiento de inteligencia. Era requerido por la Justicia de Río Grande do Sul y afronta un proceso de extradición.
El hombre, de 49 años, fue detenido al llegar desde Brasil. Integraría una red criminal internacional dedicada a estafas bancarias y extorsiones virtuales, según informó la Policía Federal Argentina.
El fenómeno astronómico atravesó la atmósfera de la provincia, ofreciendo un espectáculo de luz a los vecinos que lo presenciaron.
La mujer de 26 años utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas y luego las drogaba, según detallaron los investigadores de la DIC7.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.