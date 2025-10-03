Cayó “Sofi”, la viuda negra de Villa Soldati

Una joven, de 26 años, fue detenida en Villa Soldati acusada de haber robado al menos siete veces bajo la modalidad de viuda negra en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

La detención se produjo cuando los detectives de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, tras una investigación, dieron con “Sofi” por un robo realizado en Flores tras dormir a su víctima con barbitúricos (medicamentos que causan relajación y somnolencia).

En la denuncia, la víctima contó que se conoció con la implicada en una aplicación de citas y después de varias charlas decidieron encontrarse en su casa. Sin embargo, en medio del encuentro, se durmió y fue desvalijado.

Los investigadores comenzaron con el trabajo en redes sociales, lo que permitió acceder a la dirección IP de la sospechosa. Tras una amplia pesquisa confirmaron que vivía en uno de los edificios del complejo habitacional Soldati, sobre la calle Corrales al 3400.

En el allanamiento realizado a comienzos de septiembre y ordenado por el Juzgado interventor, la mujer fue detenida. En el domicilio se le incautaron dos blisters de pastillas de clonazepam y dos celulares.

Luego de quedar imputada, a los días se le otorgó la libertad, pero las investigaciones continuaron. Es que descubrieron que “Sofi” era responsable de otros seis casos, dos el año pasado y cuatro en 2025.

“En todos el modus operandi era el mismo, concertaba una cita en redes y una vez en el domicilio de la víctima lo drogaba y huía con dinero y otros valores”, detalla el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Por ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39, a cargo de Santiago Bignone, Secretaría 135 de Marcelo Muffatti, ordenó un nuevo allanamiento en esa vivienda donde fue detenida.

Con información de Noticias Argentinas