Se desplomó desde el séptimo piso de un edificio en Arévalo al 2700; los heridos fueron trasladados a hospitales porteños con politraumatismos.
Cayó “Sofi”, la viuda negra de Villa Soldati
La mujer de 26 años utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas y luego las drogaba, según detallaron los investigadores de la DIC7.Provincias03/10/2025
Una joven, de 26 años, fue detenida en Villa Soldati acusada de haber robado al menos siete veces bajo la modalidad de viuda negra en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
La detención se produjo cuando los detectives de la División Investigaciones Comunales 7 (DIC7) de la Policía de la Ciudad, tras una investigación, dieron con “Sofi” por un robo realizado en Flores tras dormir a su víctima con barbitúricos (medicamentos que causan relajación y somnolencia).
En la denuncia, la víctima contó que se conoció con la implicada en una aplicación de citas y después de varias charlas decidieron encontrarse en su casa. Sin embargo, en medio del encuentro, se durmió y fue desvalijado.
Los investigadores comenzaron con el trabajo en redes sociales, lo que permitió acceder a la dirección IP de la sospechosa. Tras una amplia pesquisa confirmaron que vivía en uno de los edificios del complejo habitacional Soldati, sobre la calle Corrales al 3400.
En el allanamiento realizado a comienzos de septiembre y ordenado por el Juzgado interventor, la mujer fue detenida. En el domicilio se le incautaron dos blisters de pastillas de clonazepam y dos celulares.
Luego de quedar imputada, a los días se le otorgó la libertad, pero las investigaciones continuaron. Es que descubrieron que “Sofi” era responsable de otros seis casos, dos el año pasado y cuatro en 2025.
“En todos el modus operandi era el mismo, concertaba una cita en redes y una vez en el domicilio de la víctima lo drogaba y huía con dinero y otros valores”, detalla el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
Por ello, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39, a cargo de Santiago Bignone, Secretaría 135 de Marcelo Muffatti, ordenó un nuevo allanamiento en esa vivienda donde fue detenida.
Con información de Noticias Argentinas
Triple crimen: el abogado de dos detenidos aseguró que Lara robó "400 kg de cocaína"Provincias03/10/2025
Guillermo Endi, defensor de dos de los detenidos, sugirió que el crimen podría estar vinculado a un robo de drogas, y fue rápidamente desmentida por los abogados de otros involucrados.
La Policía de la Ciudad imputó a 14 personas, en su mayoría extranjeras, tras inspecciones en 14 locales comerciales donde se detectaron artículos de marcas apócrifas.
C.J.Y., de 27 años, fue encontrado cerca de la Playa Municipal; se espera la autopsia para determinar la causa.
El macabro hallazgo ocurrió en un camino rural entre Santo Tomé y Colonia San José. Los peritos trabajan para identificar a la víctima y determinar la causa de muerte.
Bahía Blanca: hallaron muerto a un jefe de Inteligencia de Prefectura en su departamentoProvincias01/10/2025
Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, fue encontrado por la policía tras dos días sin responder llamados. Investigan si se trató de un suicidio o un homicidio.
Tras echar a Scioli del FIT, intendente santiagueño aseguró que su gestión es “la peor de la historia”
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Este lunes, el IPS no abrirá sus puertas por su 75° aniversario
La Farmacia Central y dependencias administrativas no atenderán, pero los afiliados contarán con servicios digitales y el Centro Operativo 24/7.
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
Los legisladores dieron sanción definitiva a la autorización de toma de financiamiento del FONPLATA; se ejecutarán obras de infraestructura para el desarrollo del Corredor Bioceánico. Hubo críticas a Nación por la falta de obras.
Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aprox. 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.