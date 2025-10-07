Rescataron 87 erizos africanos valuados en $10 millones

En una vivienda del barrio porteño de Balvanera desmantelaron un criadero ilegal de erizos africanos. Al momento de realizarse el allanamiento, se encontraron 87 animales enjaulados en pésimas condiciones ambientales dentro de los cubículos metálicos y que estaban a la espera de ser comercializados por redes sociales. Lo incautado en su totalidad representa un valor de mercado que supera los $ 10 millones.

El allanamiento se realizó en el inmueble ubicado en la calle México al 2700 en conjunto entre agentes de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), tras haberse detectado que estos erizos eran ofrecidos a la venta por redes sociales.

Dada las características de estos animales protegidos, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del doctor Blas Michienzi, ordenó el procedimiento en la casa que figuraba como referencia en las publicaciones.

¿Qué encontraron en allanamiento donde rescataron a 87 erizos africanos?

Los agentes encontraron 87 erizos enjaulados en malas condiciones ambientes dentro de 38 cubículos metálicos. A través de las pesquisas se identificaron a 31 africanos pigmeos (Atelerix albiventris) adultos y 56 crías. También se comprobó que los mismos eran criados y comercializados en el lugar.

La policía encontró en el lugar a una mujer de 47 años, identificada como la responsable de la casa, que fue notificada por la infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal y fue imputada penalmente. La normativa establece penas de prisión de 15 días a un año y multas para quienes realicen malos tratos o actos de crueldad a los animales.

En tanto, sigue la investigación para desarticular posibles redes de tráfico de fauna silvestre. Durante el operativo, profesionales y veterinarios determinaron que varios de los animales presentaban lesiones en los ojos y hocicos, producto del hacinamiento. Los ejemplares rescatados fueron entregados a una ONG protectora de animales.

¿Cómo son los erizos africanos?

Los erizos africanos son pequeños mamíferos omnívoros y nocturnos con un cuerpo cubierto de púas para defensa, que pesan entre 250 y 700 gramos y miden de 15 a 25 centímetro de largo. Tienen un sentido del olfato muy desarrollado pero una vista deficiente. Son animales solitarios, capaces de enrollarse en una bola para protegerse, y tienen una dieta que incluye insectos, pequeños vertebrados y materia vegetal.

Durante el día tienen a esconderse, por lo que es imprescindible proporcionarles de un pequeño refugio donde puedan descansar y aislarse de la luz. Son muy territoriales, por lo que no tienen buena convivencia con otros individuos.

Al sentirse amenazados se hacen una bola para protegerse de posibles daños de depredadores. En cuanto a sus púas, se va reemplazando y le crecen nuevas, como pasa con la mayoría de las mascotas.

Con información de El Destape