El argentino culminó en el 16° lugar en el circuito de Marina Bay. Tuvo una largada prometedora y buenos momentos en la pista.
River tendrá 15 bajas para enfrentar a Sarmiento
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.Deportes06/10/2025
El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, suma una nueva preocupación para el encuentro del próximo fin de semana ante Sarmiento de Junín, ya que tendrá al menos 15 bajas para duodécima jornada del Torneo Clausura.
Con la próxima fecha FIFA en el horizonte, en la que por excepción no habrá parate en el fútbol argentino, supondrá un incordio para Marcelo Gallardo ya que cuenta con seis futbolista convocados de su plantel.
“No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo que más perjudicado sale”, deslizó el entrenador.
Pero esto no es lo único, ya que a esta lista se le suman lesionados y suspendidos, que hacen un mayor volumen y, desarman la columna vertebral del equipo con bajas como Maximiliano Salas y Juan Portillo.
El momento actual complica aún más la planificación. River atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas en el Clausura, lo que lo relegó al tercer puesto de la tabla anual, colocándolo en zona de Repechaje para la próxima Copa Libertadores.
Uno por uno las bajas de River
Gonzalo Montiel: Selección Argentina
Marcos Acuña: Selección Argentina
Gonzalo Rivero: Selección Argentina
Kevin Castaño: Selección Colombia
Juan Fernando Quintero: Selección Colombia
Matías Galarza: Selección Paraguaya
Juan Portillo: Expulsado
Maximiliano Salas: Expulsado
Maximiliano Meza: Lesionado
Germán Pezzella: Lesionado
Enzo Pérez: Lesionado
Costantini: Lesionado
Gonzalo Martínez: Lesionado
Sebastián Driussi: Lesionado
Ruberto: Lesionado
Argentina se alista para la Fecha FIFA: Enzo Fernández, 'Cuti' Romero y Marcos Senesi, los primeros en llegar a Miami
Con el plantel completo, la “Scaloneta” comenzará los entrenamientos de cara a los compromisos que afrontará en territorio norteamericano ante Venezuela y Puerto Rico.
Tras clasificar líder, la Selección Argentina viajó a Santiago para el duelo con NigeriaDeportes06/10/2025
El equipo dirigido por Diego Placente espera en la capital trasandina para su próximo encuentro ante Nigeria, manteniendo viva la ilusión en el Mundial Juvenil.
En un duelo de urgidos, Independiente empató con Godoy Cruz. El gol para el Tomba fue de Agustín Auzmendi, mientras que para el Rojo convirtió Santiago Montiel.
Triunfo Xeneize: Úbeda explicó el gran momento de Boca y le dedicó la victoria a Miguel RussoDeportes06/10/2025
El ayudante de campo de Boca Juniors, Claudio Úbeda, se hizo cargo de la dirección técnica por la ausencia de Miguel Ángel Russo y, tras la goleada 5-0 ante Newell's, dedicó el triunfo al DT principal.
"Muchos callan": la contundente queja de Gallardo tras la derrota de River ante Rosario CentralDeportes06/10/2025
Marcelo Gallardo se mostró visiblemente enojado tras la derrota de River Plate por 2-1 ante Rosario Central en Arroyito, y lanzó una fuerte acusación contra el arbitraje.
Feriado del 10 de octubre: cuánto deben pagar si trabajás el Día del Respeto a la Diversidad CulturalArgentina03/10/2025
El viernes 10 de octubre es feriado nacional trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, generando un nuevo fin de semana largo para impulsar el turismo.
El Cordonazo de San Francisco traerá lluvias y un descenso térmico en Salta
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la capital salteña tendrá un domingo con 33°C, ráfagas de hasta 50 km/h y un brusco cambio desde la noche con el ingreso del Cordonazo de San Francisco.
Petro acusa a Estados Unidos de "asesinato" por matar con un misil a tripulantes de una lanchaEl Mundo05/10/2025
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó una grave acusación contra Estados Unidos, calificando de "asesinato" la acción de matar con un misil a tripulantes de una lancha en un operativo marítimo.
Un domingo a puro sabor salteño en el Festival de la Comida Regional de Castañares
El tradicional encuentro organizado por la Fundación Sentimiento cumple 22 años y reúne a puesteros de toda la ciudad con lo mejor de la gastronomía salteña.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.