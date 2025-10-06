River tendrá 15 bajas para enfrentar a Sarmiento

El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.

Deportes06/10/2025

720

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, suma una nueva preocupación para el encuentro del próximo fin de semana ante Sarmiento de Junín, ya que tendrá al menos 15 bajas para duodécima jornada del Torneo Clausura.

Con la próxima fecha FIFA en el horizonte, en la que por excepción no habrá parate en el fútbol argentino, supondrá un incordio para Marcelo Gallardo ya que cuenta con seis futbolista convocados de su plantel.

“No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo que más perjudicado sale”, deslizó el entrenador.

 

Pero esto no es lo único, ya que a esta lista se le suman lesionados y suspendidos, que hacen un mayor volumen y, desarman la columna vertebral del equipo con bajas como Maximiliano Salas y Juan Portillo.

El momento actual complica aún más la planificación. River atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas en el Clausura, lo que lo relegó al tercer puesto de la tabla anual, colocándolo en zona de Repechaje para la próxima Copa Libertadores.

Uno por uno las bajas de River
Gonzalo Montiel: Selección Argentina
Marcos Acuña: Selección Argentina 
Gonzalo Rivero: Selección Argentina
Kevin Castaño: Selección Colombia
Juan Fernando Quintero: Selección Colombia
Matías Galarza: Selección Paraguaya
Juan Portillo: Expulsado
Maximiliano Salas: Expulsado
Maximiliano Meza: Lesionado
Germán Pezzella: Lesionado
Enzo Pérez: Lesionado
Costantini: Lesionado
Gonzalo Martínez: Lesionado
Sebastián Driussi: Lesionado
Ruberto: Lesionado

