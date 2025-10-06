River tendrá 15 bajas para enfrentar a Sarmiento

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, suma una nueva preocupación para el encuentro del próximo fin de semana ante Sarmiento de Junín, ya que tendrá al menos 15 bajas para duodécima jornada del Torneo Clausura.

Con la próxima fecha FIFA en el horizonte, en la que por excepción no habrá parate en el fútbol argentino, supondrá un incordio para Marcelo Gallardo ya que cuenta con seis futbolista convocados de su plantel.

“No está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos el equipo que más perjudicado sale”, deslizó el entrenador.

Pero esto no es lo único, ya que a esta lista se le suman lesionados y suspendidos, que hacen un mayor volumen y, desarman la columna vertebral del equipo con bajas como Maximiliano Salas y Juan Portillo.

El momento actual complica aún más la planificación. River atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas en el Clausura, lo que lo relegó al tercer puesto de la tabla anual, colocándolo en zona de Repechaje para la próxima Copa Libertadores.

Uno por uno las bajas de River

Gonzalo Montiel: Selección Argentina

Marcos Acuña: Selección Argentina

Gonzalo Rivero: Selección Argentina

Kevin Castaño: Selección Colombia

Juan Fernando Quintero: Selección Colombia

Matías Galarza: Selección Paraguaya

Juan Portillo: Expulsado

Maximiliano Salas: Expulsado

Maximiliano Meza: Lesionado

Germán Pezzella: Lesionado

Enzo Pérez: Lesionado

Costantini: Lesionado

Gonzalo Martínez: Lesionado

Sebastián Driussi: Lesionado

Ruberto: Lesionado