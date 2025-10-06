El hombre, de 49 años, fue detenido al llegar desde Brasil. Integraría una red criminal internacional dedicada a estafas bancarias y extorsiones virtuales, según informó la Policía Federal Argentina.
Detienen en Misiones a un brasileño buscado por femicidio y crímenes por encargo
Jair de Christo, de 35 años, fue capturado tras un seguimiento de inteligencia. Era requerido por la Justicia de Río Grande do Sul y afronta un proceso de extradición.Provincias06/10/2025
Un prófugo brasileño, acusado de femicidio y sicariato, fue capturado en la provincia de Misiones tras un operativo encubierto. El hombre tenía un pedido de captura internacional en su contra por el asesinato de una mujer y por integrar una organización criminal en su país de origen.
Conforme al parte policial dado a conocer por las autoridades provinciales, el sábado por la mañana la Policía de Misiones concretó el operativo encubierto en el barrio Los Potrillos de Garupá, en conjunto con la Dirección de Investigaciones Complejas y la División Investigaciones de la Unidad Regional X.
“El procedimiento se desarrolló alrededor de las 9 horas, tras un seguimiento de inteligencia criminal en la zona. Con datos precisos, los agentes encubiertos montaron vigilancia sobre una vivienda de la calle Los Andes casi Luis del Piano y sorprendieron al sospechoso cuando salía del domicilio”, destaca el escrito.
En ese marco, tras ser identificado, el hombre presentó su documento de identidad brasileño, confirmándose que se trataba de Jair de Christo, de 35 años.
De esta manera, se realizó el entrecruzamiento de información con la Policía Civil de Porto Xavier y allí se confirmó que sobre él pesaba un pedido de detención vigente, emitido por el Tribunal de Justicia del Estado de Río Grande do Sul. “El detenido cuenta con un amplio prontuario en Brasil, donde es señalado como autor de un femicidio y miembro de una banda dedicada a crímenes por encargo, causas que se encuentran en etapa judicial”, señalaron. El operativo concluyó con el prófugo trasladado a sede policial. Quedó a disposición de la Justicia argentina, en el marco de los trámites de extradición correspondientes.
Con información de Noticias Argentinas
