La víctima fue trasladada con heridas graves al Hospital Provincial; el agresor quedó detenido en el lugar.
Hallan muerto a joven desaparecido en el río Paraná, en Misiones
La víctima se encontraba desaparecida desde el domingo y fue localizada cerca de la desembocadura del arroyo Cuña Pirú.Provincias07/10/2025
Un joven de 20 años que se hallaba desaparecido desde el domingo por la mañana fue encontrado muerto hoy en el río Paraná.
La víctima, identificada como Thiago Friederich, se habría arrojado al sur de la desembocadura del arroyo Cuña Pirú, según declaró un pescador.
Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de Capioví y efectivos de la División Rescate Complejos de la Policía de Misiones participaron de la búsqueda y encontraron el cuerpo sin vida del damnificado en el kilómetro 1714,8 del afluente.
Además, peritos de la División Policía Científica llevaron a cabo las pericias pertinentes en el lugar de los hechos a fin de determinar las causas.
Con información de Noticias Argentinas
Los animales fueron encontrados en malas condiciones sanitarias y entregados a una ONG.
Detienen en Misiones a un brasileño buscado por femicidio y crímenes por encargoProvincias06/10/2025
Jair de Christo, de 35 años, fue capturado tras un seguimiento de inteligencia. Era requerido por la Justicia de Río Grande do Sul y afronta un proceso de extradición.
El hombre, de 49 años, fue detenido al llegar desde Brasil. Integraría una red criminal internacional dedicada a estafas bancarias y extorsiones virtuales, según informó la Policía Federal Argentina.
El fenómeno astronómico atravesó la atmósfera de la provincia, ofreciendo un espectáculo de luz a los vecinos que lo presenciaron.
La mujer de 26 años utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas y luego las drogaba, según detallaron los investigadores de la DIC7.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.