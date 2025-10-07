Bullrich presentará el Centro Nacional Antiterrorista

El organismo buscará coordinar políticas de prevención ante amenazas de grupos extremistas como ISIS, Hamás y Al Qaeda.

Política07/10/2025

f608x342-236642_266365_5050

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo que tiene el objetivo de articular las políticas de prevención ante amenazas terroristas de grupos extremistas.

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el anuncio se llevará a cabo en Avenida General Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta, desde las 13:30.

importacionesImportaciones desde Brasil se disparan 46% y el déficit comercial toca los $578 millones en septiembre

La candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires estará acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y funcionarios nacionales.

El Centro Nacional Antiterrorista será creado con la finalidad de combatir las intimidaciones de organizaciones paramilitares como el Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994).

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail