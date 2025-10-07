Bullrich presentará el Centro Nacional Antiterrorista

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo que tiene el objetivo de articular las políticas de prevención ante amenazas terroristas de grupos extremistas.

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el anuncio se llevará a cabo en Avenida General Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta, desde las 13:30.

La candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires estará acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y funcionarios nacionales.

El Centro Nacional Antiterrorista será creado con la finalidad de combatir las intimidaciones de organizaciones paramilitares como el Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994).