El empresario dijo que conoció al líder de La Libertad Avanza de manera casual y financió algunos gastos de su campaña sin que hubiera un pedido directo de dinero.
Bullrich presentará el Centro Nacional Antiterrorista
El organismo buscará coordinar políticas de prevención ante amenazas de grupos extremistas como ISIS, Hamás y Al Qaeda.Política07/10/2025
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará este martes el Centro Nacional Antiterrorista, un organismo que tiene el objetivo de articular las políticas de prevención ante amenazas terroristas de grupos extremistas.
Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el anuncio se llevará a cabo en Avenida General Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta, desde las 13:30.
La candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires estará acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y funcionarios nacionales.
El Centro Nacional Antiterrorista será creado con la finalidad de combatir las intimidaciones de organizaciones paramilitares como el Estado Islámico (ISIS), Hamás, Al Qaeda y Hezbolá (implicado en los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994).
El presidente visitará Neuquén y Río Negro en medio de conflictos internos por candidaturas polémicas, como la salida de José Luis Espert en Buenos Aires.
Milei volvió al escenario con un show en el Movistar Arena y evitó hablar del caso EspertPolítica07/10/2025
El Presidente presentó su nuevo libro con un recital de rock ante 15 mil personas. Cantó seis temas y agradeció a “Las Fuerzas del Cielo”, pero no hizo mención al escándalo que golpea a La Libertad Avanza.
El gobernador bonaerense cuestionó la presentación del Presidente en el Movistar Arena y lo acusó de “desconectarse de la crisis social y productiva”.
Tras la salida de Espert, la Justicia pidió al Gobierno que informe el costo de reimprimir las boletasPolítica07/10/2025
El tribunal busca determinar si es viable volver a emitir todas las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires tras la salida del economista de la lista de La Libertad Avanza.
Su puesto en la Cámara Baja vence el 9 de diciembre. El domingo, renunció a su candidatura en la lista de PBA y este lunes a su cargo como presidente de la comisión de Presupuesto.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.