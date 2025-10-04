La mujer de 26 años utilizaba aplicaciones de citas para atraer a sus víctimas y luego las drogaba, según detallaron los investigadores de la DIC7.
“Bola de fuego”: un meteorito iluminó el cielo de Mendoza
El fenómeno astronómico atravesó la atmósfera de la provincia, ofreciendo un espectáculo de luz a los vecinos que lo presenciaron.Provincias04/10/2025
Un fenómeno astronómico inusual iluminó el cielo de Mendoza durante la madrugada de este sábado. Pasados los primeros minutos de la jornada, un meteorito, descrito como una “bola de fuego”, atravesó la atmósfera de la provincia, ofreciendo un espectáculo de luz a los vecinos que lo presenciaron.
El evento se produjo a las 00:39 y fue divisado por habitantes de diversos departamentos, quienes coincidieron en la gran intensidad del objeto. La luz fue tan fuerte que, por unos instantes, logró iluminar la noche. Varios usuarios compartieron videos del fenómeno a través de las redes sociales.
La visión resultó más clara en las zonas rurales, alejadas de los centros urbanos. Sin embargo, debido a la ausencia de nubes, el fenómeno también pudo observarse en las áreas más pobladas.
Este evento se trató de un meteoro, un fragmento de roca o metal del espacio que ingresó a la atmósfera a gran velocidad. La fricción con el aire provocó que la roca se calentara hasta volverse incandescente, lo que generó el brillante rastro luminoso que se vislumbró en la provincia.
Con información de Noticias Argentinas
