Gimnasia y Tiro ya sabe quién será su rival en la primera ronda eliminatoria del Reducido de la Primera Nacional: será Temperley. El partido se jugará en Salta, el sábado 11 de octubre a las 20:30 horas. El tecnico Fernando Tete Quiroz espera por la recuperación de los lesionados Gabriel Diaz y Lautaro Gordillo.
La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente Rivadavia
En un partido parejo y sin emociones, la Academia y la Lepra mendocina no se sacaron ventaja.Deportes07/10/2025
Este lunes, Racing e Independiente Rivadavia empataron 0-0 por la decimoprimera fecha del Torneo Clausura en el Estadio Presidente Perón. El duelo fue intenso y con ocasiones claras, aunque el marcador nunca se movió.
El equipo mendocino fue el que más cerca estuvo de abrir el resultado en la primera parte, cuando un cabezazo de Matías Fernández se estrelló en el palo a los seis minutos. La Academia también generó aproximaciones, pero se topó con un arquero rival en gran nivel, que terminó erigiéndose como la figura de la noche.
El partido dejó además varias incidencias: Elías Torres y Franco Pardo debieron salir lesionados, y en el cierre del complemento, Mauricio Cardillo vio la segunda amarilla y dejó a Independiente Rivadavia con un jugador menos.
Con este empate, Racing e Independiente Rivadavia sumaron un punto que los mantiene en la pelea, aunque con la sensación de que ambos pudieron haberlo ganado en Avellaneda.
Con información de 442
Miguel Russo, internado con “pronóstico reservado”: qué dice el comunicado oficial de BocaDeportes07/10/2025
El entrenador de Boca atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado en su casa, según informaron desde el club de la Ribera a través de un mensaje oficial en redes sociales.
Luego de sellar su pase de ronda, la "Albiceleste" se prepara para ir por más en la Copa del Mundo juvenil. El encuentro será este miércoles, desde las 16:30.
FIFA publicó la investigación por documentos falsos en Malasia que afecta a futbolistasDeportes07/10/2025
La FIFA publicó los detalles de la investigación por falsificación de documentos en Malasia, un escándalo que involucra a varios futbolistas y que se centra en la información de nacimiento de sus familiares.
Con Messi y De Paul, la Selección Argentina ya entrena en Miami para los amistososDeportes07/10/2025
La Selección Argentina de Lionel Scaloni comenzó su preparación en Miami de cara a la doble fecha de amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.