La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente Rivadavia

Este lunes, Racing e Independiente Rivadavia empataron 0-0 por la decimoprimera fecha del Torneo Clausura en el Estadio Presidente Perón. El duelo fue intenso y con ocasiones claras, aunque el marcador nunca se movió.

El equipo mendocino fue el que más cerca estuvo de abrir el resultado en la primera parte, cuando un cabezazo de Matías Fernández se estrelló en el palo a los seis minutos. La Academia también generó aproximaciones, pero se topó con un arquero rival en gran nivel, que terminó erigiéndose como la figura de la noche.

El partido dejó además varias incidencias: Elías Torres y Franco Pardo debieron salir lesionados, y en el cierre del complemento, Mauricio Cardillo vio la segunda amarilla y dejó a Independiente Rivadavia con un jugador menos.

Con este empate, Racing e Independiente Rivadavia sumaron un punto que los mantiene en la pelea, aunque con la sensación de que ambos pudieron haberlo ganado en Avellaneda.

Con información de 442